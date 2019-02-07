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Проверить запрет на выезд за рубеж можно через Telegram

Казахстанцам доступна услуга проверки числящихся за ними административных штрафов в месенджере.

Фото : pixabay.com/7 февраля 2019, 10:41

Четыре услуги от АО "Национальные информационные технологии" доступны в мессенджере Telegram, передает Zakon.kz.

АО "Национальные информационные технологии" сообщило о запуске 4 услуги сервисов в мессенджере Telegram - @EgovKzBot.

"С помощью бота граждане могут получить информацию о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда; информацию о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда; проверить наличие запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам; получить сведения о совершении лицом административного правонарушения", - сообщили в пресс-службе.


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