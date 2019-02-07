Налоговая нагрузка на низкооплачиваемых работников в РК снизится в 10 раз

Новшество коснется граждан, получающих ежемесячно менее 63 тысяч тенге, то есть примерно каждого пятого казахстанца.

Налоговая нагрузка на самых низкооплачиваемых работников снизится: налогооблагаемый доход уменьшен на 90%. ИПН обеспечивает более 15% всех налоговых поступлений в РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.





"За январь–декабрь 2018 года налоговые поступления в госбюджет составили 7,9 трлн тенге, что на 1,1 трлн тенге больше, чем годом ранее. Это рекордная сумма за все предыдущие годы.В процентах прирост составил 15,8%. Для сравнения, годовой рост в 2017-м составлял 13,1%", - отмечается в исследовании.



По итогам 12 месяцев 2018 года в структуре налоговых поступлений наибольшую долю занимал налог на добавленную стоимость: 37,1%, или 2 трлн тг — на 2,3% больше, чем годом ранее.

Корпоративный налог занимал 30,7% от всего объёма налогов и составил 1,7 трлн тг — на 0,1 трлн тг больше, чем в 2017 году.

На третьем месте по сумме поступлений индивидуальный подоходный налог, с удельным весом в 15,3%.

Таким образом, ИПН является одним из основных средств пополнения госбюджета. За 12 месяцев поступления в секторе составили 838,4 млрд тг — на 11,8% больше, чем годом ранее. В 2017 году показатель равнялся 750,2 млрд тг.

Ожидается, что в 2019 году сумма поступлений от подоходных налогов снизится, так как с 1 января 2019 года, согласно изменениям и дополнениям в законодательстве, будет производиться корректировка дохода при исчислении ИПН*.

Налогооблагаемый доход работника уменьшится на 90%, а облагаться ИПН по ставке 10% будут лишь оставшиеся 10%. По факту налоговая нагрузка будет снижена в 10 раз. Положение относится к доходам работников, не превышающим 25-кратный размер месячного расчетного показателя (в 2019 году МРП равен 2525 тг), то есть ниже 63,1 тыс. тенге.



Напомним, в 2018 году по данным Комитета по статистике менее 60 тысяч тенге получал каждый пятый казахстанец.

Самая высокая доля наёмных работников с низкими зарплатами, не превышающими 60 тыс. тг, приходилась на сферу образования — 37,2%. Доля отрасли в общем количестве наёмных работников составляет 23,1%.

Также среди самых низкооплачиваемых отраслей сельское, лесное и рыбное хозяйство, где доля низкооплачиваемых работников составляет 32,9%. Впрочем, доля отрасли от общего количества казахстанских наёмных работников равна лишь 1,8% (в АПК наибольшее количество трудящихся — самозанятые).

В тройку антилидеров попала и сфера искусства, развлечения и отдыха, с удельным весом низкооплачиваемых сотрудников 32,5% (доля отрасли от всех наёмных работников — 2%).

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