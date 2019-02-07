Министр Абаев прокомментировал требования об отставке Мадины Абылкасымовой

Абаев считает несправедливыми распространившиеся в социальных сетях требования об отставке министра труда и социальной защиты РК Мадины Абылкасымовой.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал трагическую смерть пятерых детей от пожара, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Произошла ужасная трагедия. То, что сейчас переживает эта семья, не представить в самом кошмарном сне. Вся страна скорбит вместе с родителями", - сказал министр.

Вместе с тем, Абаев считает несправедливыми распространившиеся в социальных сетях требования об отставке министра труда и социальной защиты РК Мадины Абылкасымовой.

"Я думаю, что возлагать всю вину за гибель детей на министра Абылкасымову это, как минимум, несправедливо. Да, никто не должен уходить от ответственности. В конце концов, мы - весь госаппарат - несем эту ответственность за все, что происходит в нашей стране. Но нужно понимать, что этот ужасный инцидент складывается из множества факторов, и далеко не все зависело от работы Минтруда", - отметил министр.

"Я знаю, что Мадина Ерасыловна лично очень глубоко сочувствует трагедии. Как женщина, как мать троих детей она тяжело восприняла эту новость. Поэтому я очень надеюсь, что останется только конструктивная критика, а травля прекратится. Тем более я знаю министра Абылкасымову, как большого профессионала, неравнодушного к вверенному ей участку работы", - заключил Абаев.

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