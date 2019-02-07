Казахстанский онколог о том, каковы шансы вылечить рак

О статистике заболеваемости раком, причинах и профилактике рассказал врач.

Не секрет, что уровень заболеваемости онкологией год от года неуклонно растет. Какова статистика в Казахстане, насколько успешно лечится рак в нашей стране и что может послужить причиной развития этого заболевания, рассказал в интервью Zakon.kz онколог, заведующий отделением скрининговых исследований Алматинского онкологического центра Елдар Бейсебаев.

–Расскажите, пожалуйста, какова статистика по онкологии в Казахстане?

–В последние годы резко увеличилось число больных раком молочной железы и раком легких, и много людей умирают именно от этих видов рака. И в Казахстане статистика неутешительная. Наиболее распространенные - это рак молочной железы, рак шейки матки, рак ободочной и прямой кишки, рак пищевода и желудка, рак предстательной железы. Сейчас на диспансерном учете по онкологии в нашей стране состоит 181 тысяча человек. Каждый год их число увеличивается примерно на 35 тысяч. По официальным данным, в 2018 году от раковых заболеваний скончалось 14 406 человек. Самое большое количество смертей от онкологических болезней зафиксировано в Восточно-Казахстанской области (1757), Карагандинской области (1284) и в городе Алматы (1611). По структуре заболеваемости, на первом месте - рак груди (12,6%), на втором – рак лёгких (9,9%), на третьем – рак желудка. В 2018 году от рака молочной железы не стало 315 женщин, 754 человека скончались от рака легких, 202 человека скончались от рака поджелудочной железы.

–Статистика действительно печальная. Так что же становится причиной рака, почему такие цифры, которые к тому же еще и растут?

–Влияющих факторов много. Это и загрязнение окружающей среды, и радиация, и стрессовые ситуации, и гормональные изменения в организме. В одной только нашей стране показатели распространения разные. Например, онкологические заболевания чаще встречаются в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. ВКО и Караганда, например – это промышленные регионы, понятно, почему риск заболеть там выше. Еще одна причина – нехватка витаминов. Вообще, многое зависит от правильного питания, рациона. На юге достаточно овощей и фруктов, рацион более разнообразный, поэтому население Туркестанской, Алматинской областей болеют онкозаболеваниями реже. А в северных регионах холоднее, люди аще употребляют жирную пищу, реже - зелень и овощи-фрукты. Генетика тоже играет немаловажную роль, поэтому те, у кого родные болели раком, должны проверяться регулярно. Рак молочной железы, шейки матки и кишечника могут передаваться по женской линий. Но, конечно же, это не означает, что если болела мама, то дочь обязательно должна заболеть раком.

–Каковы шансы вылечить рак?

– Большую часть онкологических заболеваний можно диагностировать на ранних стадиях, если проходить скрининговые исследования. Своевременная и ранняя диагностика онкологии позволяет значительно улучшить результаты лечения, повысить выживаемость и качество жизни пациентов. Например, выявление рака молочной железы на 1 стадии позволяет достичь полного излечения в 94% случаев и более чем в 200 раз сократить финансовые расходы больного на лечение.

Тенденция к росту заболеваемости раком наблюдается во всем мире. Смертность от нее стремительно растет и вышла на второе место после заболеваний сердечно-сосудистой системы. Большинство людей диагноз воспринимают как смертный приговор. Но современная медицина и наука позволяют вылечить большинство онкологических заболеваний. А для предотвращения ничего не остается кроме профилактики, здорового образа жизни.

Конечно, у нас есть специальные программы, направленные на сокращение онкологических заболеваний. Например, как я уже говорил, рак груди при выявлении на 1-2 стадии можно полностью вылечить. Если абстрагироваться от эмоциональной составляющей и говорить стоимости лечения, то это еще и менее затратно - лечение этого вида рака на 1-2 стадии обходится государству в 60-70 тысяч тенге, а на 4 стадии стоимость лечения может доходить до 2-3 млн тенге. Тогда используется химиотерапия, лучевая терапия, лекарства очень дорогие.

– Насколько я знаю, скрининги, то есть то самое раннее выявление, в Казахстане проводится бесплатно? Вы не могли бы рассказать об этом подробнее?

– Государство каждый год выделяет немалую сумму денег на скрининговые исследования. В этом году выделено 4,3 млрд тенге. Чем отличается скрининг от профилактических осмотров? Есть такие заболевания, которые могут появиться в определенном возрасте. Цель скрининговых программ - приглашать людей определенного возраста и проверять их здоровье. Например, тот, кто курит не меньше 2 пачек сигарет в день, должен один раз в год пройти рентген легких. А те, кто курит более десяти лет должны пройти компьютерную томографию. Конечно, чтобы люди ходили на такие обследования, нужно менять менталитет. Например, в Европе все люди обязательно ходят на скрининговые обследования. При этом никто никого не уговаривает. У них эти исследования платные даже. У нас же платит государство, но все равно большинство не ходят. Люди боятся услышать плохие новости, но, избегая их, мы точно никак не повышаем свои шансы на хорошие известия. Как я уже сказал, если болезнь обнаружили, лечить ее намного эффективнее на ранних стадиях.

Альберт Ахметов

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