В Алматы домушник забрался в квартиру, забрал сумку и спрыгнул с третьего этажа

Свидетель инцидента испугался, заперся в туалете и оттуда звал на помощь.

В Алматы квартиру в одном из домов по улице Макатаева попытался обворовать домушник, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

"Около 5 утра хозяйка квартиры услышала крики о помощи, будто доносящиеся издалека, но внимание этому не предала и продолжила спать. Как вдруг в комнату, где спали ее малолетние дети, врывается незнакомый мужчина в маске, хватает ее сумку, бежит на кухню и прыгает через окно с третьего этажа на козырек подъезда. Со слов потерпевшей, грабитель слез с козырька подъезда, снял маску и ушел неспешным шагом. Уже через минуты по сигналу на "102" к поиску "визитера" были подключены ближайшие экипажи дорожно-патрульной полиции "Буран" и ночные поисковые наряды "Фотон". При проческе местности в соседних дворах инспекторами было замечено движение, как оказалось, это "домушник", притаившись, рылся в женской сумке", - рассказал командир дорожно-патрульной полиции Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

У задержанного документов при себе не было: он представился 40- летним гражданином Т. В ходе личном досмотра следственно-оперативной группой были обнаружен и изъяты похищенная сумка, кухонный нож и маска. Хозяйка квартиры сразу же опознала "незваного гостя" и свои вещи. Для проведения дальнейших процессуальных действий подозреваемый был доставлен в Управление полиции Алмалинского района.

"По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 2 УК РК - грабеж. К слову, личность задержанного была сразу установлена. Это - уроженец Алматинской области, ранее судим за совершение тяжкого преступления. Позже выяснилось, что звал на помощь родственник супруга, проживающий в этой же квартире. Услышав шорох на кухне, он встал и решил осмотреть квартиру. А там неизвестный мужчина в маске, в резиновых перчатках, держа нож, пригрозил испуганному жильцу молчать. Мужчина со страху забежал в туалет и закрылся. Это он кричал и звал на помощь",- уточнил полковник Сатаров.

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