#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
547.57
642.63
6.68
Происшествия

Солдат-срочник спрыгнул с третьего этажа в Алматы

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 15:01 Фото: pexels
Солдат срочной службы спрыгнул с многоэтажки в Алматы. Парень выжил и доставлен в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК, солдат, проходивший срочную службу в воинской части №5571, находился в сильном стрессе.

"4 октября 2025 года пострадавший солдат был доставлен в больницу скорой помощи Алматы. Он получает необходимую медицинскую помощь. Во время службы врачи выявили у военнослужащего диагноз "расстройство адаптации" – солдат до призыва потерял близкого родственника и ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет пригодность к дальнейшему прохождению службы", – рассказали в ведомстве.

Также в Нацгвардии отметили, что записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства.

Назначена служебная проверка, обстоятельства выясняются.

30 сентября Минобороны прокомментировало видео с "издевательствами над солдатом". Распространяемый видеоматериал оказался фрагментом художественного фильма "Баткен".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Сильно пьяный казахстанец в полицейской форме уснул за рулем авто и устроил потасовку в скорой
09:29, 03 октября 2025
Сильно пьяный казахстанец в полицейской форме уснул за рулем авто и устроил потасовку в скорой
В Павлодаре столкнулись пассажирский автобус и легковое авто: семь пострадавших
18:31, 19 сентября 2025
В Павлодаре столкнулись пассажирский автобус и легковое авто: семь пострадавших
Самокатчик сбил ребенка в парке Алматы и скрылся с места происшествия
17:32, 15 сентября 2025
Самокатчик сбил ребенка в парке Алматы и скрылся с места происшествия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: