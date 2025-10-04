Солдат-срочник спрыгнул с третьего этажа в Алматы

Солдат срочной службы спрыгнул с многоэтажки в Алматы. Парень выжил и доставлен в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК, солдат, проходивший срочную службу в воинской части №5571, находился в сильном стрессе. "4 октября 2025 года пострадавший солдат был доставлен в больницу скорой помощи Алматы. Он получает необходимую медицинскую помощь. Во время службы врачи выявили у военнослужащего диагноз "расстройство адаптации" – солдат до призыва потерял близкого родственника и ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет пригодность к дальнейшему прохождению службы", – рассказали в ведомстве. Также в Нацгвардии отметили, что записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства. Назначена служебная проверка, обстоятельства выясняются. 30 сентября Минобороны прокомментировало видео с "издевательствами над солдатом". Распространяемый видеоматериал оказался фрагментом художественного фильма "Баткен".

