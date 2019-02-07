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Семья скончалась в Павлодарской области из-за отравления угарным газом

Среди них двое детей 2004 и 2007 годов рождения.

Фото : Pixabay7 февраля 2019, 11:41

Утром 7 февраля В Павлодарской области из-за отравления угарным газом погибла вся семья, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"Утром 7 февраля в селе Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области в двухквартирном жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получили отравление угарным газом и скончались на месте семья из 4 человек: мужчина 1979, женщина 1980 и дети 2004 и 2007 годов рождения", - говорится в сообщении.

В целях предотвращения отравлений угарным, обеспечения сохранности личного имущества граждан, усиления мер пожарной безопасности, с начала отопительного периода сотрудниками ДЧС проводится профилактическая работа в жилом секторе. Необходимо соблюдать правила эксплуатации отопительных печей, нарушение которых может привести к необратимым последствиям, к таким как отравление угарным газом.


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