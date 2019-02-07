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Житель Таджикистана осужден за пропаганду идей ИГИЛ на 6 лет

Ранее он был осужден за двоеженство.

Фото : aif.ua7 февраля 2019, 12:31

Житель поселка Пянджа в Таджикистане осужден за пропаганду идей ИГИЛ на 6 лет лишения свободы, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

"За организацию деятельности экстремистской организации приговором суда Пянджского района Менгатов осужден на 6 лет лишения свободы", - сообщает генпрокуратура Таджикистана.

Рустам Менгатов - выпускник исламского медресе города Бохтар. Ранее был осужден в Таджикистане за двоеженство.

"Он в Афганистане проходил военную подготовку, с 2015 по 2017 годы жил в Турции и призывал граждан этой страны присоединиться к террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории Таджикистана)", - подчеркивает пресс-центр генпрокуратуры.

Менгатов в апреле 2017 года вернулся в Таджикистан и начал призывать жителей Пянджского района поехать в Сирию и воевать за "Исламское государство".


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