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Мультсериал "Симпсоны" продлили на два сезона

С учетом новых 31 и 32-го сезонов суммарно будет выпущено 713 эпизодов сериала.

Фото : 2x27 февраля 2019, 15:50

Американская телесеть Fox объявила, что мультсериал "Симпсоны" продлили на два сезона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Variety.

Сейчас Fox транслирует 30-й сезон "Симпсонов". Как отмечает Variety, с учетом новых 31 и 32-го сезонов суммарно будет выпущено 713 эпизодов сериала. Таким образом, "Симпсоны" закрепят статус самого продолжительного сериала в истории американского телевидения, который выходит в прайм-тайм.

Главные герои шоу — семья Симпсонов, пародирующая средних американцев — Гомер, Мардж и трое их детей. До полноценных серий было выпущено несколько короткометражных мультфильмов, первый из которых был показан 19 апреля 1987 года. Трансляция первого сезона началась 17 декабря 1989 года. В 2007 году вышел полнометражный мультфильм с героями сериала "Симпсоны в кино".

Шоу известно более чем в 100 странах, за свою историю оно получило множество наград. Среди них — 33 премии "Эмми" и 30 премий "Энни", 11 премий Гильдии сценаристов CША, восемь премий People’s Choice ("Выбор народа"). Сериал также получил звезду на Голливудской аллее славы.


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