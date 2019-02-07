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Сергей Хорошун получил новую должность при Президенте

Ранее он занимал должность первого заместителя акима города Астаны

Фото : ИАЦ МГУ7 февраля 2019, 17:24

Сергей Хорошун назначен заместителем управляющего делами Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Хорошун Сергей Михайлович назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

Сергей Хорошун занимал должность первого заместителя акима Астаны с 2006 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (1990), специальность: инженер-строитель.

Трудовой стаж начал с прораба, начальник потока ПСО "Целинограджилстрой" (1990-1995). В разные годы работал начальником отдела, заместителем начальника УКС ГКП "Горкоммунхоз" (1998-2000), директором департамента коммунального хозяйства города Астаны (2000-2003), директором департамента энергетики и коммунального хозяйства Астаны (02.2005-09.2006).

В мае 2018 года Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции было начато досудебное расследование в отношении Сергея Хорошуна по статье 366, части 4 УК РК (Получение взятки). Поводом послужило заявление Д. Ахмедьярова. Согласно доводам заявителя, в период с 2014 по 2015 годы он через подчиненного Кинсенбаева по требованию Хорошуна, через сотрудника акимата Астаны Алпысовой, передал 500 тысяч долларов, а также оформил две квартиры в ЖК "Зере" на родственников Алпысовой. Однако в ходе производства досудебного расследования эти доводы не подтвердились. Следствие было прекращено.


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