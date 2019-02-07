Близ Алматы зарезали мужчину

Подозреваемый в его убийстве установлен, задержан и помещен под стражу в Илийскую районную полицию.

Труп зарезанного мужчины нашли около магазина близ Алматы, передает Zakon.kz.

Тело находилось у одного из магазинов поселка Боралдай в Илийском районе.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской областной подтвердили факт убийства, сообщив, что подозреваемый в преступлении уже задержан.

"Погибший является 54-жителем Туркестанской области. Подозреваемый в его убийстве установлен, задержан и помещен под стражу в Илийскую районную полицию. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 99 УК РК "Убийство". Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам расследования", - сказали в полиции.

В областной полиции дополнили, что по предварительной версии преступление совершено в ходе ссоры при распитии спиртных напитков.

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