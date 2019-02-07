В МСХ предлагают ввести единый аграрный налог на землю

Единый налог объединит 8 видов налогов и будет распространяться на производство и экстенсивное животноводство. Данные изменения не приведут к повышению налоговой нагрузки – Бейсенгалиев.

В министерстве сельского хозяйства предлагают объединить все виды налогов в единый аграрный налог и рассчитывать его на один гектар. Такое предложение высказал сегодня на расширенном заседании вице-министр сельского хозяйства Берик Бейсенгалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

"Предлагается объединить все виды налогов в единый аграрный налог и рассчитывать его на один гектар. Единый налог объединит 8 видов налогов и будет распространяться на производство и экстенсивное животноводство. Данные изменения не приведут к повышению налоговой нагрузки для работающих фермеров, для сельхозтоваропроизводителей", - сказал он.

Зато такой налог, по его мнению, станет большой нагрузкой для тех, кто не работает на земле, но держит ее про запас. Так что, такой собственник будет вынуждать или от этой земли избавляться или работать на ней.

Татьяна Ковалева, Астана

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