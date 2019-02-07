Фонд "Даму" приступил к реализации Механизма доступного кредитования

Механизм доступного кредитования содействует развитию субъектов частного предпринимательства, в том числе в приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики.

Казахстанские предприниматели получат 30 млрд тенге в качестве субсидий на реализацию Механизма кредитования по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности в соответствии с Общенациональным планом мероприятий приоритетных проектов в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020", сообщает Zakon.kz.

Напомним, банки второго уровня (БВУ) получат 600 млрд тенге за счет средств Нацбанка и Единого накопительного пенсионного фонда.

Привлеченные и собственные средства банков будут направлены на финансирование приоритетных проектов по следующим направлениям:

Ø на переработку в агропромышленном комплексе (АПК) — до 100 млрд тенге;

Ø на производство в АПК — до 100 млрд тенге;

Ø в обрабатывающую промышленность и сектор услуг — до 400 млрд тенге.

Основные условия размещения средств в БВУ:

Ø Минимальный размер собственного капитала БВУ – не менее 60 млрд тенге;

Ø финансирование проектов МСБ в размере не менее 17% от общего объема выданных кредитов.

Субсидирование проектов через фонд Даму будет осуществляться только по проектам, реализуемым в секторах обрабатывающей промышленности и услуг, а также по проектам по переработке продукции АПК в соответствии с действующими условиями Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020".

Основные условия финансирования предпринимателей:

Номинальная ставка вознаграждения по займам заемщиков – не более 15% годовых;

Размер субсидирования – 7% от номинальной ставки вознаграждения;

Максимальный лимит на одного заемщика – без ограничений;

Срок субсидирования на инвестиции – до 7 лет;

Средства предоставляются на цели:

- инвестиции и пополнение оборотных средств;

- пополнение оборотных средств на возобновляемой основе.

По словам Председателя Правления Фонда "Даму" Абая Саркулова: "В целях развития инструментов субсидирования Фонд получит 30 млрд тенге, за счет которых будет осуществляться субсидирование проектов, направленных на развитие и модернизацию предприятий обрабатывающей промышленности и агропромышленного сектора в Казахстане".

Механизм доступного кредитования содействует развитию субъектов частного предпринимательства, в том числе в приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики.

Фонд "Даму" - национальный институт развития, 100% акций которого принадлежат АО "Национальный Управляющий холдинг "Байтерек". Миссия Фонда "Даму" – содействие качественному развитию МСБ, а также микрофинансовых организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления финансовых, консалтинговых услуг. Пресс служба: т. +7 (727) 2445566 (внутр. 1042) сайт: www.damu.kz

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