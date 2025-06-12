Фонд "Даму" запустил новую программу льготного кредитования "Өрлеу" под 12,6% годовых

Фонд развития предпринимательства "Даму" при поддержке холдинга "Байтерек" и Министерства национальной экономики объявляет о запуске новой программы льготного кредитования "Өрлеу".

Данный инструмент направлен на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса.

По новой программе льготного кредитования ставка вознаграждения для конечного заемщика составит не более 12,6% годовых. Общий объем средств по программе составит 750 млрд тенге, из которых 300 млрд тенге будут выделены Фондом, а 450 млрд тенге – привлечены в рамках софинансирования со стороны банков второго уровня.

Программа "Өрлеу" предусматривает выдачу льготных займов на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих кредитов, выданных не ранее 1 января 2025 года.

Основные условия:

максимальная сумма займа – до 7 млрд тенге на инвестиции, до 3,5 млрд тенге на оборотные средства;

ставка вознаграждения – не более 12,6% годовых.

срок финансирования:

до 10 лет на инвестиционные цели;

на пополнение оборотных средств – не более 3 лет;

на рефинансирование кредитов – не более остатка срока финансируемой задолженности.

Программа "Өрлеу" нацелена на стимулирование предпринимательской деятельности через предоставление льготных кредитов в приоритетных секторах экономики, таких как:

обрабатывающая промышленность (в том числе производство продуктов питания, текстильных изделий, одежды, продуктов химической промышленности, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования, мебели и др.);

транспорт и складирование (грузовые и пассажирские перевозки, услуги складирования и др.);

туризм (предоставление услуг гостиницами, кемпингами и др.);

образование (школьное и дошкольное, имеющие государственные заказы);

здравоохранение (медцентры, многопрофильные клиники).

Для участия в программе "Өрлеу" предпринимателям необходимо обращаться непосредственно к кредиторам. На данном этапе соответствующие соглашения подписаны с Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Halyk bank.