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Финансы

Фонд "Даму" запустил новую программу льготного кредитования "Өрлеу" под 12,6% годовых

Льготное кредитование, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 09:00 Фото: Фонд "Даму"
Фонд развития предпринимательства "Даму" при поддержке холдинга "Байтерек" и Министерства национальной экономики объявляет о запуске новой программы льготного кредитования "Өрлеу".

Данный инструмент направлен на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса.

По новой программе льготного кредитования ставка вознаграждения для конечного заемщика составит не более 12,6% годовых. Общий объем средств по программе составит 750 млрд тенге, из которых 300 млрд тенге будут выделены Фондом, а 450 млрд тенге – привлечены в рамках софинансирования со стороны банков второго уровня.

Программа "Өрлеу" предусматривает выдачу льготных займов на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих кредитов, выданных не ранее 1 января 2025 года.

Основные условия:

  • максимальная сумма займа – до 7 млрд тенге на инвестиции, до 3,5 млрд тенге на оборотные средства;
  • ставка вознаграждения – не более 12,6% годовых.

срок финансирования:

  • до 10 лет на инвестиционные цели;
  • на пополнение оборотных средств – не более 3 лет;
  • на рефинансирование кредитов – не более остатка срока финансируемой задолженности.

Программа "Өрлеу" нацелена на стимулирование предпринимательской деятельности через предоставление льготных кредитов в приоритетных секторах экономики, таких как:

  • обрабатывающая промышленность (в том числе производство продуктов питания, текстильных изделий, одежды, продуктов химической промышленности, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования, мебели и др.);
  • транспорт и складирование (грузовые и пассажирские перевозки, услуги складирования и др.);
  • туризм (предоставление услуг гостиницами, кемпингами и др.);
  • образование (школьное и дошкольное, имеющие государственные заказы);
  • здравоохранение (медцентры, многопрофильные клиники).

Для участия в программе "Өрлеу" предпринимателям необходимо обращаться непосредственно к кредиторам. На данном этапе соответствующие соглашения подписаны с Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Halyk bank.

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Айсулу Омарова
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