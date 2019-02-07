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42% населения, проживающего в сельской местности – огромное преимущество Казахстана

По мнению Шукеева, при проведении определенных коммуникаций, внедрения современных технологий, население может начать обратную миграцию из города в село.

Фото : www.expofranquicias.info7 февраля 2019, 18:34

42% населения проживающего в сельской местности – огромное преимущество Казахстана для развития сельского хозяйства. Об этом сегодня во время расширенного заседания министерства сельского хозяйства сказал Умирзак Шукеев, передает корреспондент Zakon.kz

"Многие считают, что 42% населения проживающего на селе, это плохо, и нам необходима урбанизация. А я, например, считаю, что 42% на селе, это наше преимущество огромное. В других странах, вместе со скотом они вынуждены завозить людей и специалистов. А вот они наши специалисты 42% сидят, ждут своего часа. Они умеют", - сказал министр.

По его мнению, при проведении определенных коммуникаций, внедрения современных технологий, население может начать обратную миграцию из города в село.

"Нам инвесторы говорят: "вы не понимаете свои преимущества. Вот те, кто сидят в селе, это ваш огромный козырь. В самое тяжелое время они не уехали из села. У них навыки", - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана


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