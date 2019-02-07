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Британская киноакадемия внесла в черный список режиссера "Богемской рапсодии"

Ранее Брайана Сингера обвинили в сексуальных домогательствах, в связи с чем он не получит премию BAFTA.

Фото : pixabay.com7 февраля 2019, 20:29

BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) исключила режиссера фильма "Богемская рапсодия" Брайана Сингера из списка номинантов на премию. Причина — сообщения о сексуальных домогательствах. Об этом пишет Лайф со ссылкой на WP.

Киноакадемия уже проинформировала Сингера о принятом решении. В организации говорят, что предполагаемое поведение режиссера является "совершенно неприемлемым и несовместимым с ее ценностями".

Напомним, в конце января стало известно о том, что четверо молодых людей были жертвами развратных действий Брайана Сингера. По словам пострадавших, из-за пережитого они в настоящий момент страдают психическими расстройствами.


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