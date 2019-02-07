Защитники требуют наказать тех, кто остался равнодушен к судьбе девочки-инвалида

Уголовное дело рассматривают по трем статьям: неисполнение родительских обязанностей, умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью.

В Алматы защитники девочки-инвалида, над которой издевались родные, требуют наказать свидетелей громкого дела. На суде выяснилось, что о постоянных побоях знал участковый. Кроме того, ребенок не раз жаловался соседям. Но дело попало в суд только после того, как пострадавшую забрала к себе жительница Капшагая, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Инна Лесничая, юрист:

- Уже был установлен факт, что ребенок был избит, ребенок находился две недели в ЦАНе, но после этого ее вернули матери. На каком основании, вопрос до сих пор открыт. Она говорила врачам, что ее избивает мама, но и тогда никто никаких мер не принял, ни врачи, ни органы полиции.

На процессе 7 января допросили последних свидетелей по делу. Это знакомые подсудимой. Они рассказали о том, как жила семья раньше. Выяснилось, что подсудимая уже отсидела один срок. Ее поймали с наркотиками, когда девочке был год. После этого малышку сразу отправили в детский дом. Но через 4 года освободившаяся мать забрала ее к себе.

Согласно материалам дела, женщина долгие годы била ребенка и морила ее голодом. Пострадавшая несколько раз жаловалась учителям и соседям. К ним в дом даже приходил участковый, но после этого малышка пропала. Родные убеждали: девочка живет в другой стране у бабушки. На самом деле все это время мать прятала ее в шкафу.

Свою вину подсудимая не признает. Уверяет, многочисленные шрамы на теле появились после болезни.

Уголовное дело рассматривают по трем статьям: неисполнение родительских обязанностей, умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью.

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