Грибок, герпес, ВИЧ: в 20 салонах красоты и SPA Алматы выявили нарушения

Сегодня женщины все чаще становятся жертвами салонов красоты. Причина всему – халатность мастеров и человеческая небрежность.

Почти два десятка салонов красоты, парикмахерские и SPA в Алматы работали с нарушениями санитарных норм. Во многих наблюдалась полная антисанитария, а сотрудники работали без медицинских книжек. Пострадавших немало, испорченные волосы и ногти - не самое страшное. Есть факты заражения грибком, герпесом и ВИЧ, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Екатерина Хишанло - косметолог с восьмилетним стажем. По ее словам, сегодня женщины все чаще становятся жертвами салонов красоты. Причина всему – халатность мастеров и человеческая небрежность.

Екатерина Хишанло, врач-дерматокосметолог частной клиники:

"У нас очень часто клиенты приходят с осложнениями после других клиник, и связано это с тем, что в некоторых клиниках и салонах работают люди, не имеющие медицинского образования, даже среднего. Они не знают, что такое дезинфекция, стерилизация. Из-за этого люди получают такие осложнения, как вирусные и инфекционные заболевания. Это гепатит В, С, ВИЧ, тот же самый герпес и много других".

Нестерильные инструменты, грязные полотенца и сотрудники без записей в медкнижках - все это выявили сотрудники санэпидемстанции при проверке двух десятков салонов красоты в Алматы. Нарушителей оштрафовали почти на 800 тысяч тенге, двух мастеров уволили.

Анель Мусаева, руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья Алматы:

"Были выявлены такие нарушения, что ванночки для маникюра не подвергались дезинфекции, отсутствовал ультрафиолетовый облучатель закрытого типа. Также приборы, которые применяются для проведения различных процедур, маникюра, педикюра, тоже не подвергались дезинфекции".

Жертвами салонов красоты нередко становятся и "звездные" клиенты. Для певицы Карины Абдуллиной ухоженные руки, красивый маникюр – часть сценического образа. Один такой поход в элитный салон обернулся длительным лечением, которое обошлось в копеечку. Певице занесли инфекцию, и она несколько месяцев не могла ничего делать руками. А три года назад после процедуры татуажа жительница Павлодара стала инвалидом II группы.

Светлана Ильина, пострадавшая:

"Сначала татуаж бровей, потом век. Но когда уже закончила процедуры, подвела меня к большому зеркалу – я не смогла себя увидеть. Я просто кричала от боли. Моим родителям, мужу сказали: готовьтесь, она всю жизнь будет слепая".

И таких историй сотни. Специалисты говорят, в любом салоне все инструменты должны проходить четырехэтапную обработку, и только после их можно использовать в работе. В противном случае гарантии никто не дает.

Прежде чем воспользоваться услугами салона красоты, сотрудники СЭС настоятельно рекомендуют узнать, стерильны ли там инструменты, есть ли медицинская книжка у мастера, и обратить внимание на интерьер салона. А при малейшем подозрении на антисанитарию – отказаться от услуг. Ведь лучше позаботиться о своем здоровье заранее, чем отдавать деньги на лечение после.

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