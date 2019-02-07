Штраф за плохую работу КСК будут оплачивать жильцы

Штрафа за плохую работу нет. Несмотря на это, такая статья расходов недавно появилась в двух КСК Усть-Каменогорска.

На нерадивых председателей КСК нашлась управа. В административный кодекс внесли поправки и теперь их можно штрафовать. Только вот штраф в итоге за них будут платить жильцы, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

За что мы платим в КСК? В перечне работ 25 пунктов. Они касаются опрессовки труб в подвале, устранения аварийных ситуаций, но штрафа за плохую работу нет. Несмотря на это, такая статья расходов недавно появилась в двух КСК Усть-Каменогорска.

ФАРХАТ ЖИЛИБАЕВ - РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА:

"В Казахстане внесли изменения в административный кодекс. Теперь можем их штрафовать. Раньше было только на уровне предписания и предупреждения. У жилищной инспекции есть проверочный лист с определенными пунктами, которые подлежат сверке".

Куда же тратят деньги в КСК, проверить комиссия не может. Финансовый аудит жилищная инспекция не проводит. Зато могут потребовать смету расходов или отчет о проделанной работе. Вот за непорядок в документах двум КСК и были выписаны штрафы.

ЕЛДОС ЖУМАКСАНОВ - СУДЬЯ ОБЛАСТНОГО СУДА:

"Наложен административный штраф в размере 100 МРП на КСК за неисполнение предписания. Выплачивает, к сожалению, КСК. К сожалению, это ляжет на плечи самих жильцов, которые будут нести ответственность за недоброкачественную, несвоевременную работу председателя КСК".

250 тысяч тенге – это, как минимум, ремонт в двух подъездах, это замена нескольких стояков или труб в подвале. Но эти деньги уйдут, по сути, в никуда. Хотя сами председатели сейчас оспаривают решение суда.

АСКАР ОРАЗГАЛИЕВ - ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА:

"Обжаловать решение суда хотим, показать, что для нас это тяжело, очень большой штраф. У нас и так есть должники по коммунальным услугам. Очень много вопросов по обслуживанию, большие финансовые затраты. И еще штраф ложится на нас, в том числе на собственников".

Именно собственники стали инициаторами проверки. Только за прошлый год в жилищную инспекцию поступило 340 жалоб на работу КСК, и теперь горожане могут поднять вопрос о том, куда же уходят их деньги, ведь они не обязаны оплачивать "грехи" председателей. А само административное наказание может стать поводом для снятия с должности председателя или вовсе выхода дома из КСК. Процесс этот, конечно, долгий и сложный. Зато теперь у людей есть, хоть и сложная, но реальная мера воздействия на нерадивые кооперативы собственников квартир.

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