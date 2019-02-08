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Звезду "Чародеев" экстренно госпитализировали

Артистка смотрела телевизор, когда у нее неожиданна пошла пена изо рта.

Фото : Кадр: фильм "Чародеи"8 февраля 2019, 01:01

Советскую и российскую актрису Александру Яковлеву, сыгравшую в фильмах "Чародеи", "Экипаж" и "Человек с бульвара Капуцинов", экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, у 61-летней Яковлевой случился судорожный припадок, когда она отдыхала в своей квартире. Ее доставили в одну из городских больниц. Telegram-канал "112" добавляет, что артистка смотрела телевизор, когда у нее неожиданна пошла пена изо рта.

Роль Тамары в "Экипаже" Александра Митты 1979 года стала дебютной для актрисы. Затем она снялась в таких картинах, как "Слезы капали", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов", "Приказано взять живым", "Восемь дней надежды" и других. В 2016 году она исполнила эпизодическую роль в "Экипаже" Николая Лебедева.

Александра Яковлева активно занимается общественной и политической деятельностью.


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