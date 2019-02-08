Казахстан начал экспортировать тягачи

Первые четыре единицы техники в этом году уже отправлены в Россию.

"Семипалатинский машиностроительный завод" начал экспортировать гусеничные транспортные тягачи, передает Zakon.kz со ссылкой на Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Первые четыре единицы техники в этом году уже отправлены в Россию.

Это единственный производитель данной техники на территории СНГ.

По словам Генерального директора завода Нурлана Омарова, в настоящее время предприятие изготавливает машины с большой долей казахстанского содержания и возможностью выполнения всех требований, предъявляемых к этому виду техники, которая по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Гусеничный транспортер-тягач ("ГТ-Т") представляет собой быстроходную плавающую машину высокой проходимости с несущим корпусом и передними ведущими колёсами.

"ГТ-Т" предназначен для работы в сложных климатических условиях на грунтах с низкой несущей способностью (болотах, снежной целине, бездорожье, пересеченной лесистой местности, зоне пустынь, гористой местности) при температуре окружающей среды от + 60С и до – 70С.

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