Научный подход: традиционные сигареты или системы нагревания табака?

Последнее исследование однозначно показало, что альтернативные продукты менее вредны, нежели традиционные сигареты.

Влиятельный журнал Американской медицинской ассоциации опубликовал исследование по альтернативным продуктам курения, подтверждающее, что новые продукты гораздо менее вредны, чем традиционные сигареты.

Последнее исследование, проведенное группой ученых из ведущих университетов США, включая Институт исследований и политики табачных изделий Шредера, Масонский онкологический центр Университета Миннесоты и другие, которое было опубликовано журналом Американской медицинской ассоциации JAMA, однозначно показало, что альтернативные продукты менее вредны, нежели традиционные сигареты. Согласно его результатам, уровень токсичных веществ в организме тех, кто использует альтернативные системы, такие как IQOS, оказался существенно ниже, чем у курильщиков обычных сигарет.

Особая значимость проведённой работы в том, что это одно из первых токсикологических исследований, основанных на данных, полученных непосредственно от населения. В исследовании приняли участие более пяти тысяч совершеннолетних американцев, которых разделили на четыре группы: курильщики традиционных сигарет, пользователи альтернативных продуктов, смешанные пользователи, а также люди, которые не курят вовсе.

- "Несмотря на то, что долгосрочное влияние на здоровье еще не известно, существуют различные методики оценки. Одна из них – измерение уровня химических веществ в организме, которое указывает на уровень интоксикации. Именно эти показатели мы измеряли во время исследования. Мы сравнили уровень накопления нескольких токсичных веществ, и у пользователей электронных сигарет эти показатели значительно ниже", - заявил один из авторов исследования, фармацевт и токсиколог Мажей Гоневич (Maciej Goniewicz) из онкологического центра Roswell Park.

Авторы исследования подчеркнули, что необходимо доносить людям идею о том, что только в случае полного перехода на альтернативные менее вредные продукты, можно гарантировать значительное снижение уровня интоксикации организма.

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