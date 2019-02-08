Интеграция в ЕАЭС должна основываться только на экономической целесообразности - Токаев

Следует занимать принципиальную позицию на переговорах в рамках интеграционных организаций или с отдельными государствами.

Евразийская интеграция должна основываться исключительно на экономической целесообразности, и главным двигателем интеграционных процессов служат именно экономические интересы. Об этом заявил председатель Сената Касым-Жомарт Токаев на правительственном часе по вопросам реализации торговой политики РК в ЕАЭС, передает Zakon.kz.

"Нам не следует увлекаться и частым внесением поправок в Договор о Евразийском экономическом союзе. Это новый документ, принятый всего пять лет назад. Это может привести к искушению постоянно корректировать договор и в целом к искажению самой сути интеграции. Все предложения должны подвергаться тщательному анализу и оценке, прежде всего в рамках Евразийской Комиссии", - сказал Токаев.

По его словам, в непростых современных условиях правительству Казахстана следует направить усилия на эффективную защиту отечественных товаропроизводителей, чтобы оградить наш рынок от импорта товаров, которые могли бы иметь казахстанское происхождение. Это не имеет ничего общего с протекционизмом.

"Следует занимать принципиальную позицию на переговорах в рамках интеграционных организаций или с отдельными государствами. Глава государства не раз указывал на то, что отечественная внешнеторговая политика должна стать более энергичной, активной, нацеленной на поддержку конкурентоспособности национальной экономики", - подчеркнул глава Сената.

Как отметил Токаев, среди вопросов, стоящих в повестке дня ЕАЭС на настоящий момент, можно назвать дальнейшее укрепление интеграционных связей, устранение препятствий на пути движения товаров, вопросы ценообразования и таможенного регулирования, развитие инвестиционных возможностей.

6 декабря 2018 года главами государств-членов принята Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, определен будущий вектор развития Союза.

В числе ключевых направлений – обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реализация его возможностей для бизнеса и потребителей путем полного устранения барьеров и максимального сокращения изъятий и ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на рынке ЕАЭС.

"Это важно, учитывая, что со стороны государств-участников все еще предпринимаются протекционистские меры по защите своих внутренних рынков без учета интересов стран-партнеров", - сказал он.

Среди наиболее чувствительных проблем, препятствующих свободной торговле в рамках ЕАЭС, он назвал значительное количество барьеров во взаимной торговле, сложности при транзите товаров, доступе на внутренние рынки, "негласный запрет" на ввоз отдельных товаров, препятствия со стороны местных региональных властей.

"Несмотря на задекларированное отсутствие внутренних таможенных границ, наши предприниматели сталкиваются с их наличием в "завуалированном" виде. Все это негативно сказывается на взаимной торговле, создает скептическое отношение к евразийской интеграции в бизнес-сообществе, препятствует развитию интеграции в целом", - отметил глава Сената.

Он также заметил, что правительству необходимо обратить внимание бизнес-сообщества на перспективы, открывающиеся в связи с формированием единого рынка ЕАЭС.

"В частности, Казахстан получил возможность реализовать экспортный потенциал отечественной электроэнергетической отрасли в рамках создаваемого электроэнергетического рынка ЕАЭС.

К 2025 году в рамках ЕАЭС будут сформированы общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов. К этому направлению нам нужно подходить очень внимательно, мы не должны допустить роста розничных цен на ГСМ на внутреннем рынке", - пояснил Токаев.

По его словам, для упрощения транзита казахстанских товаров и их перемещения в рамках Союза, а также для развития связей с партнерами в странах ЕАЭС большое значение имеет реализация совместных проектов в сфере цифровизации в рамках Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года.

"Мы должны получить реальный экономический эффект от развития единого цифрового пространства. В этом контексте большой интерес представляет казахстанская инициатива по созданию Евразийской электронной биржи труда", - считает глава палаты.

По его мнению, для отечественного бизнеса большие возможности открывает предоставление государствами – членами ЕАЭС друг другу национального режима в сфере государственных закупок. Участие в закупках государств – членов ЕАЭС откроет казахстанскому бизнесу рынок объемом более 100 млрд долларов, что в 12 раз больше отечественного рынка государственных закупок.

Также глава Сената отметил, что, несмотря на сложившиеся неблагоприятные внешние условия и риски, удалось обеспечить положительную динамику внутренней и внешней торговли в рамках ЕАЭС. За январь – октябрь 2018 года товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС вырос на 7,2 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 15,5 млрд долларов.

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