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На камеры "Жолак" в Алматы выделили 104 миллиона тенге

Сейчас на 50 автобусах и троллейбусах стоят фото и видеокамеры, которые фиксируют все нарушения.

Фото : yvision.kz8 февраля 2019, 11:14

На систему "Жолак", установленную на городских автобусах для видеофиксации нарушений ПДД выделено 104 миллиона тенге, передает Zakon.kz.

Система работает с 15 января 2019 года. Ее главная цель – искоренение практики выезда автомобилей на полосы, выделенные для общественного транспорта, нарушений правил парковки вдоль проезжей части, и других нарушений, в том числе совершаемых самими водителями общественного транспорта.

На эти цели из средств городского бюджета выделено около 104 млн тенге и сейчас на 50 автобусах и троллейбусах стоят фото и видеокамеры, которые фиксируют все нарушения.


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