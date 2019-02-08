Тенге продолжил падение на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 380,15 тенге.
Фото : Zakon.kz8 февраля 2019, 11:51
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 380,15 тенге за доллар (+2,18 тенге), объем торгов – 21 100 тыс. USD (-7 750 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 431,50 тенге за евро, объем торгов – 500 тыс. евро.
В обменниках курс доллара – 379,5-381,5 тенге, евро - 431-433,5 тенге, рос.рубля - 5,75-5,8 тенге.
В торгах приняли участие 18 банков.
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