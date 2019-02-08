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Тенге продолжил падение на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,15 тенге.

Фото : Zakon.kz8 февраля 2019, 11:51

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,15 тенге за доллар (+2,18 тенге), объем торгов – 21 100 тыс. USD (-7 750 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 431,50 тенге за евро, объем торгов – 500 тыс. евро.

В обменниках курс доллара – 379,5-381,5 тенге, евро - 431-433,5 тенге, рос.рубля - 5,75-5,8 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.


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