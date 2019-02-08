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В Алматы установят тысячу камер с функцией распознавания лиц

На это выделено 8,6 миллиардов тенге из городского бюджета

Фото : Hi-News.ru8 февраля 2019, 12:18

В Алматы планируется внедрение специальных видеокамер, оснащенных функцией распознавания лиц, сообщает Zakon.kz.

В городе реализуется проект "Система видеомониторинга мест массового скопления граждан". В рамках проекта планируется установить 1000 цифровых камер повышенной точности. Они будут расположены в отдельных общественных местах города, а полученное изображение будет поступать в центр оперативного управления департамента полиции Алматы. На это выделено 8,6 миллиардов тенге из городского бюджета. Это значительно усилит возможность оперативного реагирования полиции на совершаемые правонарушения и преступления в городе.

В настоящее время рассматривается возможность внедрения программного обеспечения распознавания лиц по казахстанской, белорусской и японской технологиях. Планируется предварительный запуск данных программных обеспечений в тестовом режиме в этом месяце. Данное программное обеспечение даст возможность поиска лиц, причастных к совершению преступлений, находящихся в розыске, а также фиксировать места появления лиц, находящихся в криминалистических базах полиции.


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