Актер умер на 84-м году жизни.

Умер актер Сергей Юрский, сообщает РБК.

Ему было 83 года.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Театра им. Моссовета Татьяна Горина.

"Но больше ничего не знаю, сейчас еще только еду в театр. [Умер] сегодня рано утром", — сказала Горина. Причина смерти пока не известна.

Актер служил в Большом драматическом театре имени Горького, в Театре им. Моссовета. Он снялся в более чем 40 кинокартинах, таких как "Республика ШкИД", "Золотой теленок", "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Не бойся, я с тобой" и "Любовь и голуби".

В 1955 году Юрский поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н.Островского на курс Леонида Макарьева. Спустя два года был приглашен в БДТ.

В 1967 году Юрский удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, а спустя ровно 20 лет — народного артиста РСФСР. Он также был награжден орденом Почета, медалью Пушкина, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Является лауреатом ряда правительственных премий, а в 2011 году стал лауреатом премии "Звезда театрала".

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