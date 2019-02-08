На острые вопросы по наружной рекламе в Алматы ответили в профильном управлении

Что делать предпринимателю, если пришло уведомление по рекламе.

Как отличить вывески от рекламы, где и как получить разрешение на размещение рекламы и что принесут изменения в законодательные акты в этой сфере, рассказал в интервью Zakon.kz заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы Нуржан Кенжебеков.

– В январе этого года внесены изменения в законодательные акты в сфере рекламы. Как это коснется предпринимателей и что им необходимо знать?

– В целом, законопроект направлен на систематизацию госрегулирования рекламной деятельности и совершенствования общественных отношений в сфере рекламы. В первую очередь, рекламная деятельность переходит на уведомительный порядок. При этом, уведомления направляются распространителем рекламы, то есть собственником, в управление.

Уведомление направляется не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты размещения наружной рекламы с приложением формы сведений, содержащая информацию о периоде и месте размещения наружной (визуальной) рекламы, документа, подтверждающего внесение платы за первый месяц размещения наружной (визуальной) рекламы, описанием рекламы в произвольной форме на казахском и русском языках с приложением ее эскизов.

Это, конечно же, направлено на упрощение процедур получения всех необходимых документов. Разделены понятия как "рекламная конструкция" и "реклама". Изменены ставки налогообложения на уличную мебель, видеоизображения на конструкциях (LED экраны), бегущие строки.

Исключены из объектов, не относящихся к рекламе - внешнее оформление витрин и окон, образцы товарной продукции. Усилена ответственность собственников объектов наружной рекламы или лица, обладающих иными вещными правами на объекты наружной рекламы, размещенных на внешних сторонах зданий (сооружений), в том числе ответственность по демонтажу незаконно размещенной рекламы.

– В последнее время поступает много обращений по разъяснению тех или иных норм действующего законодательства. Конечно, основная тема данных обращений – это процедура получения разрешения на размещение рекламы, ставки налогов, образование налоговой задолженности, различия между вывеской и рекламой. Но основная проблема заключается в незнании закона и соответственно действий предпринимателей по размещению рекламы без разрешительных документов. Давайте внесем ясность в этом вопросе. Что такое реклама? Что не относится к объектам рекламы? Как рассчитывается плата за размещение рекламы?

– Реклама – это распространяемая и размещаемая в любой форме с помощью любых средств информация, предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, работам, услугам и способствовать их реализации.

К объектам наружной рекламы не относятся вывеска; информация о режиме работы; афиши с репертуаром учреждений культуры, исполнителей и спортивно-зрелищных мероприятий; внешнее или внутреннее оформление витрин и окон для внешнего визуального восприятия следующего характера: образцы товарной продукции; средства собственной индивидуализации; декоративное и праздничное оформление.

Плата за размещение рекламы зависит от размеров самой наружной рекламы. К примеру, за рекламу площадью до 2 кв метров предпринимателю необходимо оплачивать налог в размере 2 МРП, если площадь составляет свыше 70 кв.м, то уже 200 МРП.

– Вы сказали о том, что необходимо знать отличие вывески от рекламы? Я так понимаю, размещать вывеску можно бесплатно, а за рекламу - нужно платить в казну?

– Вывеска – информация о роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание, на ограждении, а также на крышах и фасадах в пределах собственных (арендуемых) зданий.Вы правильно, сказали, что вывеска не относится к объектам наружной рекламы, соответственно, за нее не взымается налог.

В этом вопросе, нужно правильно отличить рекламу от вывески. Так как от этого зависит возникновение налоговой задолженности. К примеру, магазин по продаже техники "Салют" - это вывеска. А уже магазин по продаже самый дешевой и доступной техники "Салют" - это уже реклама.

И самое основное, если даже у вас содержание текста подходит под определение вывески, а рядом с вывеской изображены различного рода товары, перечень предоставляемых услуг, акции, скидки, то это будет относиться к рекламе. Так как направлена на реализацию товаров, работ, услуг. Таких примеров много, скидки, акции, изображения брендовых товаров (даже картинки)- все это будет относиться к рекламе.

– Где и как получить разрешение на размещение рекламы?

– Получить разрешение на размещение рекламы очень легко. Заявителю требуется обратиться с соответствующим заявлением в Управление городского планирования и урбанистики: нотариально засвидетельствованная копия правоустанавливающего документа на земельный участок или объект, на который предлагается разместить объект рекламы; эскиз, включающий дневное и ночное изображение объекта рекламы, объекта, решения по инженерному обеспечению функционирования объекта.

– Где по городу можно размещать рекламу, а где- нет?

–Запрещается размещение наружной (визуальной) рекламы на территории памятников истории и культуры, культовых объектов, а также на особо охраняемых природных территориях.

– Как идет противодействие незаконной установке наружной рекламы? Каков механизм выявления недобросовестных бизнесменов? И что им грозит?

–Ежемесячно проводим фотофиксацию объектов. После этого формируем - делим на так называемые "группы". Первая – это у кого есть разрешение, вторая – кто размещается без разрешения. Все те, кто получил разрешения, у нас зафиксированы и они размещаются законно.

По работе со второй группой ситуация такова, что в соответствии с Налоговым кодексом даже если у предпринимателя отсутствует разрешение на рекламу, то в любом случае, за рекламу придется платить. То есть, основанием для взыскания и внесения в бюджет суммы платы является фактическое размещение наружной рекламы. Незнание данной нормы Налогового кодекса приводит к образованию налоговой задолженности и тем самым к недовольству со стороны предпринимателей.

Но, конечно же, в первую очередь работа наша построена на превентивных мерах, принимать меры административного воздействия - это крайняя мера. Мы сейчас начали работу по рассылке уведомлений с приложением памятки по рекламе всем, кто разместил рекламу без разрешения. Долгое время думали, как это сделать правильно, чтобы наши действия не были расценены как проверка и не нарушали законодательство в сфере противодействия коррупции. Остановились на курьерской доставке уведомлений. Люди разные, кто-то может понять правильно, другие – что пришли вымогать деньги.

Казалось бы, вроде незначительный шаг - уведомление, но оно многое значит и для нашего государственного органа и для самих предпринимателей. Предприниматели могут вовремя отреагировать, понять, что размещена реклама, необходимо получать разрешение и в дальнейшем платить налоги. Для тех, кто только начинает свой бизнес и не изучил тонкости Закона или просто не намерен платить за рекламу, этими уведомлениями, мы подсказываем, что вами размещена реклама и необходимо ее демонтировать. И самое главное, что в будущем не будет образована крупная налоговая задолженность, тем самым блокировка счетов предприятия и в целом недовольство граждан.

– Что делать предпринимателю, если пришло уведомление по рекламе?

– В первую очередь, не паниковать! В последнее время стало модно писать гневные посты в социальных сетях с критикой тех или иных действий государственных органов, даже не разобравшись в чем дело. Сфера рекламы – не исключение. Предпринимателю необходимо прочитать, что такое реклама, что не относится к рекламе, понять различия в определениях. Выйти на улицу и посмотреть, что размещено у него на фасаде, крыше, заборе, на окнах, витринах или на других сооружениях. При необходимости - сфотографировать.

Далее обратиться в наше управление, можно и по телефону. Специалисты помогут разобраться, с какого периода размещена реклама, предоставят фотографии с обязательным указанием даты фиксации, ставок налогообложения, разъяснят нормы закона, процедуры получения разрешения и прочее. Важно обратиться и среагировать вовремя, так как фотофиксация объектов производится ежедневно и сведения в налоговые органы направляются ежемесячно. У предпринимателя есть два выбора – получить разрешение на рекламу или самому демонтировать ее.

– Что делает управление при некорректном начислении налога, размеров рекламы и периоде размещения?

– Человеческий фактор присутствует всегда. Ошибки могут возникать. Если управлением выявляются такие факты или поступают обращения от предпринимателей, то мы направляем соответствующее письмо в налоговые органы для снятия или корректировки налоговых начислений.

Альберт Ахметов

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