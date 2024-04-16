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В Алматы начата работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города

В Алматы начата работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 16:40 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Управлением городского планирования и урбанистики Алматы начат демонтаж вывесок и плакатных баннеров, не соответствующих дизайн-коду города.
Дизайн-код Алматы был принят 29 декабря 2023 года и вступил в силу в марте текущего года. Одно из семи его направлений определяет требования к оформлению и наполнению различных носителей информации, а также к отделке объектов, на которых они располагаются.
В Алматы начата работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 16:40

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сотрудниками УГПиУ проводится разъяснительная работа среди представителей бизнеса о необходимости придерживаться архитектурного ансамбля местности. То есть любая наружная информация не должна нарушать целостность восприятия архитектуры здания, а цвета и отделочные материалы первых этажей зданий должны соответствовать архитектурному стилю фасадов.
"Собственникам выдаются уведомления о демонтаже незаконной рекламы. Этот процесс призван не только улучшить эстетику городской среды, но и сократить визуальный шум на улицах города. Совместно с общественностью и предпринимателями мы создаем новое лицо нашего города: свободное от навязчивой рекламы и уличной безвкусицы", – отметили в Управлении городского планирования и урбанистики.
Согласно поручению акима мегаполиса Ерболата Досаева дизайн-код внедряется поэтапно. К существующим объектам предусмотрен комплексный подход, чтобы поощрять предпринимателей добровольно и проактивно внедрять принципы дизайн-кода. Для новых объектов действует полный объем рекомендаций и требований.
В Алматы начата работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 16:40

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, в рамках кампании "Алматы – наш общий дом" на прошлой неделе в городе также проведена работа по приведению в порядок облика города. Помимо мойки и покраски остановок, светофоров, скамеек, урн и других элементов улично-дорожной сети районными акиматами проводилась ликвидация несанкционированной рекламы.

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