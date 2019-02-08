Как не спутать корь с аллергией или с обычной простудой

Аллергические высыпания не всегда бывают поэтапными и могут исчезнуть через некоторое время. А при кори высыпания становятся все ярче и ярче, после чего начинается пигментация. При аллергии пигментации не бывает.

Корь - это вирусное острое инфекционное заболевание. Сначала начинаются катаральные симптомы, поэтому корь легко спутать с обычной простудой. Об этом рассказал детский инфекционист поликлиники №4 Айгерим Букенова, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

Корь вызывает высокую температуру, которая может доходить до 40 градусов. Также наблюдается насморк, чихание, кашель, может развиться конъюктивит. Происходит интоксикация организма. Все это длится примерно 3 - 4 дня. После этого начинаются высыпания.

"Когда начинается сыпь, температура снова поднимается, может повысится до 38 – 39 градусов, бывает до 40. При кори характерно поэтапное высыпание. Сначала за ушами, потом на лице, на лбу, потом она опускается вниз. Сначала верх туловища – спина, грудная клетка. Постепенно сыпь опускается вниз по телу – на ноги. После этого через три – четыре дня начинается пигментация", - говорит Айгерим Букенова.

Пигментация тоже происходит поэтапно - сверху вниз. Высыпания при кори бывают розовые или ярко-красного цвета и могут сливаться друг с другом. А пигментации дает сыпи коричневатый оттенок.

"Вообще, корь делится на три периода: катаральный, период высыпаний и период пигментации. Пигментация - это когда высыпания меняют цвет, становятся коричневыми. Пигментация можно сохраняться до двух недель", - продолжает врач.

Как не спутать корь с аллергической сыпью у грудных детей? Аллергические высыпания не всегда бывают поэтапными и могут исчезнуть через некоторое время. А при кори высыпания становятся все ярче и ярче, после чего начинается пигментация. При аллергии пигментации не бывает.

"Корь протекает у всех по-разному. У некоторых - без осложнений и они не нуждаются в госпитализации. Но если заболел ребенок до года – то тогда, конечно, врач отправляет в инфекционную больницу. Корь опасна осложнениями. Часто встречаются бактериальные заболевания: синусит, отит, пневмония. Больше всего опасна энцефалопатия - это поражение нервной системы. Если корь дала осложнения, то тогда обязательно стационарное лечение", - делится инфекционист.

Вакцинация от кори делается ребенку ровно в год после его рождения. Через пять лет обязательна ревакцинация, то есть в 6 лет. Обычно, даже если вакцинированный ребенок заразился корью, например, до шести лет, когда он еще не успел получить ревакцинацию, то корь он переносит гораздо легче, чем невакцинированный ребенок. Либо вообще не заболеет корью. Многое еще зависит от собственного иммунитета ребенка.

"Если ребенку диагностировали корь, то в поликлинику мы его не вызываем. Доктор ходит домой, чтобы он не заразил окружающих людей. Особо обращается внимание на отсутствие или присутствие одышки, учащенного дыхания. Корь может протекать у всех по-разному: в легкой, средней или тяжелой степени. Больше всего корью болеют дети до года, потому что первая вакцина делается в годик. До года делать прививку от кори не позволяет возраст. Также могут заболеть дети детсадовского возраста и школьники. Взрослые тоже могут заболеть корью, потому что многое зависит от иммунитета. Даже если взрослый человек получал в детстве вакцину, ее хватает на 20 - 25 лет. Проходит 25 лет и человек снова может заболеть. Самый правильный метод предохранения от кори - это вакцинация. В 2014-м году, когда было вспышка кори в Астане, детям разрешали делать прививки с 9 месяцев, в этом году такого приказа пока не было", - продолжает Айгерим Букенова.

Сейчас корь распространяется на севере Казахстана, сообщает sputniknews.kz. Количество случаев заболеваемости корью в мире резко возросло из-за пробелов в охвате вакцинацией, сообщалось на сайте ВОЗ в ноябре 2018 года.

Корь распространяется из-за миграции населения: кто-то едет отдыхать, казахстанцы посещают соседние страны: Россию, Украину, ездят в Турцию и в Китай.

Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин в одном из интервью озвучивал мнение, что сейчас часто заболевают дети, мамы которых родились в 90-м году. Эти женщины в сове время, когда им был год, не получили вакцины из-за возможного в то время дефицита, или из-за отсутствия финансирования в Казахстане в годы перестройки. Айгерим Букенова рассказала свою историю.

"Это вполне возможно, потому что я сама из таких женщин. Я получила вакцинацию в годик в 1987 году. Но ревакцинацию через пять лет в 1992 я уже не получила. Возможно, в эти годы как раз не было вакцины в Казахстане. Действительно, из-за этого дети этих мам могут заболеть корью, так как у них нет антител в организме. Их мамы не передают своим детям антитела, которые образуются при вакцинации. Обычно после кори в организме человека вырабатывается пожизненный иммунитет", - говорит она.

Сейчас в Астане также наблюдается повышение заболеваемости ОРВИ. Протекает эта инфекция обычно при выраженной температуре до 39 – 40 градусов. Такую температуру дают обычно бактериальные заболевания, например, тонзиллит, ангина. Но ОРВИ сейчас тоже может вызвать такую температуру.

"У детей интоксикация при нынешнем ОРВИ продолжается от трех до пяти дней. На фоне вируса у них может развиться рвота, диарея, кашель, насморк, чихание, слезотечение, конъюктивит. Передается ОРВИ и корь воздушно-капельным путем", - заключила инфекционист.

В эти дни врачи поликлиники активно посещали школы и детские сады, чтобы объяснить детям, воспитателям и учителям, как не заразиться ОРВИ и корью.

"Нужно регулярно проветривать помещения, делать влажную уборку, чаще мыть руки. Детям объясняем, что нельзя пить из одной бутылки. Обращаем особое внимание на меры личной гигиены. При первых симптомах вирусной инфекции, если у ребенка начался насморк, появился кашель, нужно оставаться дома и не приходить в детсад и в школу, а также вызвать врача на дом", - объясняет старший врач отделения профилактики школьной медицины поликлиники №4 Асия Ахметжанова.

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