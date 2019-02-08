Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Минздрав определил действия медработников при введении медпрепаратов

Утвержденный алгоритм диагностики лекарственной гиперчувствительности позволяет избежать аллергических реакций.

Фото : medaboutme.ru8 февраля 2019, 14:59

Вступил в силу приказ министра здравоохранения РК от 8 декабря 2018 года подписал о внесении изменений и дополнений в Стандарты организации оказания аллергологической и иммунологической помощи в РК, передает Zakon.kz.

Приказ предусматривает регламентирующие действия медицинских работников при введении медпрепаратов, в целях обеспечения безопасности пациента и профилактики развития аллергических реакций, согласно международным стандартам.

Как пояснили в Минздраве, предложен простой для понимания и применения алгоритм для диагностики лекарственной гиперчувствительности, который позволяет на любом этапе оказания медицинской помощи, с применением лекарств (особенно - антибиотика, анестетика, миорелаксанта, нейролептика, антикоагулянта, на основе сыворотки или белка, рентгенконтрастного вещества), обезопасить пациента от развития тяжелых аллергических реакций.

Также определены пути выбора метода диагностики лекарственной гиперчувствительности, который может быть применен в различных случаях, начиная с назначения таблетированных препаратов до тяжелых случаев в реанимации.

Кроме того, впервые в республике утвержден алгоритм направления пациентов с подозрением на первичный иммунодефицит, который позволит своевременно оказывать специализированную медицинскую помощь данной тяжелой категории пациентов.

Приказ утвержден в рамках реализации Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Госпрограммы развития здравоохранения РК "Денсаулық" на 2016-2019 годы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты