Трагедия в Астане. Детей могли спасти газоанализаторы

Газоанализатор – это, по сути, специальные датчики угарного газа, которые устанавливаются там, где эксплуатируют печное отопление.

В регионах сотрудники ДЧС за свой счет устанавливают спецоборудование для печного отопления в домах малоимущих. Именно наличие газоанализаторов, по мнению специалистов – тот самый выход, который ищут в стране для предотвращения трагедий, происходящих в частном секторе по причине нарушения правил эксплуатации печей.





"Подобные трагедии, когда погибли сразу пятеро детей, можно предупредить. Один из действенных методов - это установка газоанализаторов. Однако, на сегодняшний день, нормы, обязывающей жильцов устанавливать данный прибор, нет", - говорит представитель ДЧС Астаны Еркин Отаргалым.

Газоанализатор – это, по сути, специальные датчики угарного газа, которые устанавливаются там, где эксплуатируют печное отопление. Известно, что уловить повышенное количество угарного газа, самостоятельно невозможно, а датчики реагируют безошибочно и сразу подадют сигнал – в помещении превышена допустимая норма газа, а значит здесь опасно!

СПРАВКА: Угарный газ не имеет цвета и запаха. Спящий человек его не почувствует вовсе. СО накапливается в организме постепенно и сначала снижает мозговую активность. А затем блокирует попадание кислорода в ткани, вызывая головная боль и удушье. 30 минут в помещении, где концентрация угарного газа всего треть процента, опасны для жизни. Как только доля СО достигнет одного процента, после двух-трёх вдохов человек теряет сознание, через три минуты наступает смерть.

Теоретически, именно газоанализатор мог спасти пятерых детей, погибших во времянке в Астане, потому как, вероятнее всего, девочки отравились угарным газом. Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, сообщил, что по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.

"Согласно первичному заключению - скорее всего это было отравление продуктами горения. То есть они уже на момент обрушения кровли находились в бессознательном состоянии, без признаков жизни", - пояснил Ильин.

И пока в столице только говорят о необходимости анализаторов, в ВКО в 100 домах, где проживают многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, они установлены. Бесплатно.

"100 на целый регион – конечно мало. Но к сожалению, отдельное финансирование на такую благотворительную безопасность не заложено в бюджете ДЧС. Это скорее тестовый проект, чтобы доказать его необходимость. Сейчас на имя акима города направлены письма, где мы просим о дальнейшей поддержке в проведение таких акций по установке датчиков", - рассказала пресс-секретарь Управления по ЧС Усть-Каменогорска Марина Лискова.

Почему регионы в вопросе обеспечения безопасности населения обходят столицу? Почему на установку оборудования, что способно спасать жизни, не выделяются бюджеты? А спасатели вынуждены устанавливать его на собственные средства? Журналисты Первого канала Евразия провели собственное расследование. Печное отопление в домах и времянках - почему контроль безопасности лишь условный? Что важно знать об источниках опасности? Смотрите специальный репортаж программы "Аналитика" "Нет дыма без огня" в воскресенье, 10 февраля, в 20.00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!