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Два ребенка отравились угарным газом в ВКО

Два ребенка отравились угарным газом в ВКО Фото: Zakon.kz
Двух детей госпитализировали с признаками отравления угарным газом в одном из сел Восточно-Казахстанской области. Причиной стало неисправное печное отопление, сообщает Zakon.kz.

Дети, 11-ти и 14-ти лет, отравились угарным газом в частном доме села Восточное Уланского района. Пострадавших госпитализировали в Центр матери и ребенка, передает Altaynews со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

Спасатели отмечают, что причиной отравления детей стал дымоход, который во время не прочистили.

"Следите за своей печью. Содержите ее в исправности, вовремя прочищайте дымоходы, замазывайте трещины. При топке печи не оставляйте детей одних в доме". Нуржан Омиржанов, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО

Ранее в Аягозе Абайской области погибли четверо детей, отравившись угарным газом.  Старшим из них было по восемь лет. Двоим младшим едва исполнилось три и два года.

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