Два мини-маркета в рамках проекта "Магазин у дома" открыли в Павлодаре

Торговые точки посетили аким Павлодарской области и государственный инспектор администрации Президента РК.

Новые торговые точки построили на местах, где раньше были газораспределительные установки, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Новые торговые точки посетили аким Павлодарской области Булат Бакауов и государственный инспектор Администрации Президента РК Бектенбай Есполов. Как отметил глава региона, с тех пор как было решено отдать площадки из-под газгольдеров для строительства магазинов, прошло около трех лет. Однако темпы реализации проекта оставляют желать лучшего.

- Это происходит из-за чиновничьей бюрократии, - сказал аким области. – То находят какие-то проблемы с оформлением земельного участка, то предъявляют претензии к координатам нахождения магазина, то возникает волокита с разрешением на строительство во дворах жилых домов. А в идеале бизнесу нужно дать все возможности, чтобы он строил такие торговые точки!

Ведь таким образом, помимо прочего, предприниматели улучшают и вид Павлодара. Два павильона торговой сети Vizit появились по адресам: ул. Тәуелсіздік, 32/5 и ул. Тәуелсіздік, 23/1. В мини-маркетах можно приобрести продукты и бытовые товары первой необходимости, к примеру, хлеб в них продается по себестоимости. Как отметили в компании, построившей магазины, возведение одной такой торговой точки обходится примерно в 21 миллион тенге.

- В течение двух месяцев мы откроем еще пять таких же магазинов, а до конца года – еще десять, - заявил директор ТОО "RNRGroup" Евгений Ткаченко. – В одном таком павильоне открывается четыре рабочих места. Как отметили в городском отделе предпринимательства, практически все участки из-под ГРУ уже переданы в частные руки. На сегодня реализовать через аукцион осталось около 20 внутридворовых площадок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!