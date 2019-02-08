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Жители ВКО почтили память погибших детей в Астане

Во всех мечетях 19-ти районов Восточного Казахстана читаются молитвы по погибшим в пожаре детям.

Фото : Инфоцентр ВКО8 февраля 2019, 16:02

Несмотря на мороз в Усть-Каменогорске, жители города в священный для мусульман пятничный день собрались в Центральной мечете Халифа-Алтай почтить память пятерых детей, погибших в Астане.

Уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстан по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай прочитал коран-хатым, чтобы погибшие дети обрели покой.

– Сегодня во всех мечетях 19-ти районов Восточного Казахстана читаются молитвы по погибшим в пожаре детям, - отметил имам Ермек кажы Мукатай в своем обращении к собравшимся. Мы, как и все жители страны, скорбим и разделяем эту невосполнимую утрату.

- Это большая трагедия. У нашего народа есть мудрое изречение: "Қайғыны бөліссе - азаяды". Наши земляки всецело разделяют горе родителей. Сердечно выражают свои соболезнования. Мы пришли сюда с искренними побуждениями, присущими в таких случаях нашему народу сопереживанием и сочувствием. Дай Бог, чтобы никогда не умолкал детский смех в наших домах, – сказал председатель ВК ОФ казахстанского отраслевого профсоюза работников культуры, спорта, туризма, информации Тусипхан Тусипбеков.


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