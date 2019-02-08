Искусственный интеллект: что ждать человечеству

Выдержит ли человек конкуренцию роботов.

Последние 5 лет стали прорывными в плане развития искусственного интеллекта. Что ждет человечество в ближайшее время, и так ли опасно развитие нейронных сетей, выяснял Zakon.kz.

Российские эксперты рассказали, что ждет человечество, и как выиграть конкуренцию у роботов.

По словам эксперта в области цифровизации СМИ, digital-директора популярного российского сайта Евгения Волкова, современный человек уже не в состоянии употреблять весь поток информации, который на него обрушивается.

"Сложно представить человека, который возьмет газету, прочитает от первой полосы до последней. Вас обязательно отвлекут - позвонят, напишут, или донесется звук радио, чужого смартфона. Мы уже перегружены. Медиапотребление детей намного больше, у них четче работают фильтры, они уже отсеивают, что им надо, а что - нет. Искусственный интеллект стал когнитивным ассисентом, они призваны разгрузить нас от выполнения простых информационных задач, отфильтровать информационный поток, помочь в принятии решения", - подметил Digital-директор Life.ru Евгений Волков в своем выступлении на образовательном проекте для журналистов и блогеров Media hub в Алматы.

Следующий этап развития искусственного интеллекта – объединение когнитивных ассистентов в независимую отдельную сеть, когда когнитивный ассисент в смартфоне, услышав фразу в разговоре хозяина "неплохо было бы покушать бургер с Пашей", свяжется с когнитивным ассистентом этого самого друга, они выберут место, где обоим понравится, бронируют столик, вносят предоплату и оповещают обоих о месте и времени. Волков уверен, что технологически это возможно уже сейчас, но до массового внедрения таких ассистентов осталось от 3 до 5 лет.

Препятствием может стать борьба за персональные данные.

"Если вы спите с телефоном, Google знает, как вы спите, сколько часов, насколько качественно спите, с кем вы спите (если ваши устройства в одной wi-fi сети), эти данные снимает акселерометр. Мы пытаемся цепляться за сохранность персональных данных, но они уже давно не тайна. Процессоры доросли до такого объема вычислений в секунду, что могут модерировать кусочки человеческого мозга. Когда в детстве вы идете и героически хватаете горячую батарею, в нашем мозгу организовывается некоторое количество нейронных связей, которое помогает в дальнейшем принимать решение – не трогать горячее, проверить, горячий ли предмет, который хотите потрогать, и кричать, когда больно", - рассказал Евгений Волков.

В дальнейшем когнитивные ассистенты будут выступать в роли HR-менеджеров, поскольку знают про человека даже больше, чем его родители, и могут подобрать сотрудников для решения тех или иных задач. Иными словами, с помощью искусственного интеллекта человек сможет решать намного более сложные задачи, чем сейчас.

Сейчас компьютерная нейронная сеть устроена таким же образом. 10-ка, например, на входе получает форму и цвет объекта, с помощью 5 нейронов она может помочь определить и выдать, что ей кинули – белый квадрат или желтый треугольник.

Средняя часть работает на обучающей выборке, подбирает значение до тех пор, пока не получит верное. Поэтому процесс обучения нейронных сетей занимает достаточное время. Но скорость набора знаний и умений принимать решения сетями намного выше, чем у человечества в целом.

"Искусственным интеллектом и нейронными сетями современный человек пользуется ежечасно. Каждый раз, когда вы ищете что-то в поисковике, снимаете фото на телефон, листаете ленту на Facebook, геолокация и все остальное – вы потребляете фрагмент работы нейросетей. Они вокруг нас, и мы уже не очень представляем, как жить без наших маленьких помощников. Все, что мы делаем в своих смартфонах, используется для обучения сетей. Проблема заключается в том, что они представляют из себя черный ящик, мы не понимаем, как они принимают решения. Человек может анализировать 7, 10, 50 входных параметров, нейросетка может легко брать тысячу или две. Я разговаривал с человеком из Яндекса, он сказал, что никто из них не может объяснить, почему тот или иной сайт оказался на первом месте в выдаче. Потому что это решение принял искусственный интеллект, базируясь на том цифровом профиле, который есть на каждого пользователя. С одной стороны это круто, нам больше не надо думать о всякой ерунде, а с другой– мы реально не понимаем их действия и не можем оперировать с ними на одном поле", - сказал Евгений Волков.

В последнее время нейронные сети начинают оперировать на уровне смыслов. Яркий пример – работа поисковиков.

Люди понимают, что лет через 5 машины начнут заменять менеджеров, принимать решения об инвестициях, в Китае внедряют систему контроля и аналитики с использованием искусственного интеллекта.

"Я бы рекомендовал менеджерам задуматься о том, что они будут через 5 лет. В университете я спрашивал студентов 2 и 3 курса, выбрали ли они профессию. Все ответили утвердительно. Дальше я вывесил слайд со списком профессий, попросил их найти в нем выбранные специальности. И большая часть нашла. И никто из них не смог ответить на вопрос, что они будут делать через 10 лет. В том списке были такие профессии, как менеджер по продажам, турагент, аналитик, переводчик. Они все будут автоматизированы за счет применения искусственного интеллекта. Бизнес – штука жестокая, он везде ищет, где сэкономить и при этом получить прибыль. Автоматизация позволяет добиться этого", - отметил Евгений Волков.

Он привел пример того, что создать искусственный интеллект достаточно просто. Обладая простыми навыками писать на разных языках программирования, он потратил 2 дня на то, чтобы сделать нейросеть, которая бы классифицировала некоторые объекты, написанные натуральным языком. При этом до этого момента он не обладал никакими знаниями о том, как устроена нейросеть с точки зрения разработчика.

Активно внедряется искусственный интеллект в нашу жизнь и в общественной жизни. Коммерческий директор студии разработки 65apps Алексей Чувашов рассказал, что во всем мире уже существует дополненная реальность, виртуальная реальность (больше используется в играх, презентация еще непостроенной недвижимости), носимая электроника, интернет вещей (от датчиков, отслеживающих энергопотребление до роботов-замков, инициализация с помощью отпечатков пальцев, умный дом).

К слову, на уровне государства, города в мире и Казахстане многие из этих вещей либо уже внедрены, либо рассматривается возможность их запуска.

"Я очень плотно занимаюсь мобилками и вижу, что технология Progressive Web App будет только развиваться. Она появилась в 2016 году, но полную поддержку в большинстве браузеров получила в середине 2018-го.Это весь опыт нативных мобильных приложений, но он находится в виде сайтов. При этом сайт статичный, может работать офлайн, есть push-inn, оплаты, 80% всего, что требуется обычным мобильным приложениям. Можно пользоваться приложением, зайдя по ссылке, не обязательно его скачивать и занимать десятки мегабайт в смартфоне. Быстрее пользуешься, быстрее получаешь эффект", - сказал Алексей Чувашов.

Минусом является невозможность работать с контактами, нестандартными датчиками, вспышками, низкоуровневая работа пока не разрешена, нельзя установить приложение по умолчанию (т.е. открывать ссылки в этом приложении). Но Чувашов уверен, что в скором времени технологисты решат эту проблему. Хотя и в нынешнем виде технология удобна и пользователь не чувствует неудобств в использовании.

Другой важный тренд – распознавание по лицу. Технология уже вышла в массы на различных устройствах, вовсю существуют проекты, позволяющие по фото установить лицо в 3D. В российском Ижевске проходит пилот по оплате проезда в общественном транспорте автоматически. То есть, пассажир загружает свое фото на сервис, после этого привязывает свою карту и при входе в общественный транспорт ему достаточно посмотреть на камеру, которая считывает его лицо и списывает плату за проезд. А в магазинах соседней страны внедряется технология по определению неблагонадежных покупателей.

"Будущее технологии распознавания лица– персонализация. К примеру, будет создана база, связанная с соцсетями, и можно показывать каждому прохожему, идущему на улице ту рекламу, которая больше всего ориентирована на его потребности, как это было в одном фантастическом фильме. Также в банковских приложениях технология может быть использована в виде защиты. Когда при переводе денег для подтверждения платежа человек не будет вводить код подтверждения через sms, а сканирует свое лицо. А банк будет сверять его с фото в базе, что ты - это ты. Также идентификация будет через биометрию", - пояснил Алексей Чувашов,.

Спикер считает, что наиболее активнее будут использоваться голосовые помощники, которые будут усовершенствованы. Мобильные приложения уже становятся основой в работе интернет-магазинов и обычных сетей ретейла, люди привыкли покупать с телефона. Также активно распространяются "электронные КСК" в виде мобильных приложений, системы управления производством, контроля производительности.

За человеком останется все, что связано с рассказами историй, креативом, эмоциями. Машины будут хуже справляться с формированием национальной привязанности продукта у людей, чем люди. Но машины уже работают над этим, познают эмоциональные точки человека. Эксперты сходятся во мнении, что людям уже сейчас важно научиться адаптироваться в быстроменяющемся мире, понимать, что появилось такого, что вытеснит их завтра с работы и меняться самому, учиться взаимодействовать со всеми этими высокотехнологичными системами.

Альберт Ахметов

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