В Петропавловске от хлопка газа в пятиэтажке рухнули стены

Эвакуированы 42 человека, пострадал ребенок.

В пятницу, 8 февраля, в Петропавловске в результате хлопка газовоздушной смеси пострадал ребенок, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

В 18:08 в пятиэтажном жилом доме по ул. Интернациональная, в квартире на пятом этаже в кухонном помещений произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка произошло обрушение межкомнатных стен и образовались трещины на стенах соседних комнат.

Силами пожарных подразделений эвакуировано 42 человека, из них шестеро детей. Также в больницу госпитализирован один ребенок.

Причина хлопка выясняется. К месту происшествия были привлечены 23 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Северо-Казахстанской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!