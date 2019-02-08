В Петропавловске от хлопка газа в пятиэтажке рухнули стены
Эвакуированы 42 человека, пострадал ребенок.
В пятницу, 8 февраля, в Петропавловске в результате хлопка газовоздушной смеси пострадал ребенок, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.
В 18:08 в пятиэтажном жилом доме по ул. Интернациональная, в квартире на пятом этаже в кухонном помещений произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка произошло обрушение межкомнатных стен и образовались трещины на стенах соседних комнат.
Силами пожарных подразделений эвакуировано 42 человека, из них шестеро детей. Также в больницу госпитализирован один ребенок.
Причина хлопка выясняется. К месту происшествия были привлечены 23 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Северо-Казахстанской области.
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