В Астане начали ставить датчики угарного газа в частном секторе

Районным управлением ЧС, МПС и волонтерами сформированы мобильные группы для обхода домов.

В столице приступили к установке датчиков угарного газа и дыма в частном секторе района Сарыарка, передает Zakon.kz.

В Астане начали устанавливать датчики угарного газа и дыма в домах многодетных семей и социально уязвимых слоев населения частного сектора района Сарыарка. Районным управлением ЧС, МПС и волонтерами сформированы мобильные группы для обхода домов.

"Идет совместное обследование печей на соответствие пожарной безопасности и помощи в очистке дымоходов, для этого в группы привлечены соответствующие специалисты", - сообщила на странице в Facebook Бибигуль Абыддин.

"Призываем всех желающих пополнить ряды наших мобильных групп. Наряду со специалистами ЧС давайте организуем и гражданский мониторинг с привлечением собственников домов и всех желающих для проверки состояния пожарной безопасности", - сообщила Абыддин.

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