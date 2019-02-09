Поселок неизвестного происхождения обнаружен в черте Усть-Каменогорска

Расположен он между поселками Черемушки и Шыгыс.

Жители порядка 100 домов величают его Тьмутараканью, потому что официального названия не знает никто, передает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

Расположен он где-то между поселками Черемушки и Шыгыс. Об этом стало известно во время отчетной встречи акима города с населением.

- Нам в 2015 году здесь выделили земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, - озвучила за всех жителей крик о помощи пенсионерка Сара Ламурова. - Дом построили, живем, уже целый поселок образовался, в прошлом году 82 дома было, сейчас еще настроили. У нас нет ни света, ни воды. Мы свою колонку поставили. Все к нам за водой ходят. Дорог нет, собаки бегают, ни скорую помощь, ни аварийку не можем вызвать, до трассы только доезжают. Это же издевательство над людьми! А там и семьи с детьми живут.

Аким города был обескуражен полученной информацией, очень долго и безрезультатно пытался добиться ответа от своих подчиненных.

- Я в конце февраля обязательно выберу время и к вам приеду! - заявил Жаксылык Омар. - Разберемся, что у вас там происходит.

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