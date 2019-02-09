Осужденный по прозвищу Шрек сбежал из колонии в Мангистау

Возможное нахождение осужденного - Форт-Шевченко, поселок Баутино, Жанаозен и село Бейнеу.

По информации начальника колонии-поселения ГМ-172/8 Габита Чутабекова, осужденный Мереке Бердиев в семь часов вечера 4 февраля не вернулся в колонию-поселение. Сейчас он разыскивается, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

По словам Габита Чутабекова, Мереке Бердиев 1989 года рождения был переведен в колонию поселение ГМ-172/8, учреждение минимальной безопасности, где осужденные имеют право безконвойного передвижения вне учреждения. Однако в установленное время мужчина так и не вернулся в место отбытия срока.

"Сбежавший был осужден Актауским городским судом по части 1 статьи 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Грабеж). Ему было вынесено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщил Габит Чутабеков.

Возможное нахождение осужденного - Форт-Шевченко, поселок Баутино, Жанаозен и село Бейнеу.

"Осужденный был одет в спортивный костюм синего цвета, бейсболку с надписью GGG, в куртку коричневого цвета и в кроссовки черного цвета. Рост составляет 168-175 сантиметров, имеет коренастое телосложение, сутулую осанку. У осужденного карие глаза и сломанные уши. В преступной среде известен под прозвищем "Шрек". Имеет пристрастие к употреблению спиртных напитков. Проявляет агрессию", - отметил начальник колонии-поселения ГМ-172/8.

При задержании или обнаружении жителей региона просят связаться по телефонам: 102, 54-45-74, +7 (700) 022-03-86, +7 (702) 627-28-22. Анонимность гарантируется.

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