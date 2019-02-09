Редкое заболевание сделало мальчика похожим на оборотня

13-летний мальчик достаточно популярен в школе, однако иногда незнакомцы кидают в него камни и обзывают.

Индийский школьник Лалит Патидар страдает редким заболеванием, известным как "синдром оборотня", из-за которого все его лицо покрыто волосами. Его историю рассказало The Daily Mail, передает Lenta.ru.

Лалит родился с врожденным гипертрихозом. При этом заболевании избыточный рост волос проявляется в необычных частях тела, а также не соответствует полу или возрасту. У школьника волосами покрыто все лицо.

13-летний мальчик достаточно популярен в школе, однако иногда незнакомцы кидают в него камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности и чувствует себя с ней комфортно.

В будущем Лалит собирается стать полицейским и "посадить всех воров и преступников в тюрьму". "Я хочу зарабатывать деньги как честный полицейский, и таким образом заботиться о моих родителях", — сказал он.

В январе 17-летняя Супатра Сусуфан (Supatra Susuphan) из Таиланда, которая также страдает гипертрихозом, вышла замуж. В 2010 году ее признали "самой волосатой девушкой в мире" по версии Книги рекордов Гиннесса.

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