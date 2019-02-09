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Скачок в карьере. Галышева стала чемпионкой мира по фристайлу

Бронзовый призер Олимпиады-2018 не оставила никаких шансов соперницам.

Фото : olympic.kz9 февраля 2019, 09:45

В американском Парк-Сити завершились соревнования у женщин в могуле в рамках чемпионата мира. казахстанка Юлия Галышева завоевала золотую медаль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

Такое достижение стало для спортсменки первым в ее большой карьере. Бронзовый призер Олимпиады-2018 не оставила никаких шансов соперницам в главном финале. результат ее выступления - 79.14 баллов, которые и стали для нее победными.

Второе место осталось за Энтони Джакарой из Австралии - 78.99 баллов. Третье место у олимпийской чемпионк-2018 Перрин Лаффон из Франции - 78.70.


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