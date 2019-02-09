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Водителя, сбившего девочку на "зебре", задержали в Уральске

В отношении полицейского, не предпринявшего никаких действий, начато служебное расследование.

Фото : pxhere.com9 февраля 2019, 11:12

6 февраля в Уральске неизвестный водитель двигаясь по ул.Айтиева на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места ДТП, сообщает Zakon.kz.

Полицейские провели розыскные мероприятия и задержали водителя 1992 г.р. Автомобиль водворили на спецавтостоянку. Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой водитель будет привлечен к ответственности.

В Департаменте полиции ЗКО отметили, что по факту бездействия сотрудника полиции Департаментом полиции начато служебное расследование, по результатам которой он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Ранее региональные СМИ сообщали, что полицейский, ставший свидетелем ДТП, не только не вызывал скорую помощь, но и отпустил водителя.


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