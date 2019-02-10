Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Американский рэпер обновил мировой рекорд по скоростной читке

За две минуты и три секунды он произнес 1030 слов.

Фото : кадр из видео10 февраля 2019, 06:50

Блогер и по совместительству хип-хоп-исполнитель из США, выступающий под псевдонимом Mac Lethal, установил новый мировой рекорд по скоростной читке (fast flow). Видеозапись была опубликована на официальном Youtube-канале артиста, передает Life.

- Я решил побить свой рекорд и мировой рекорд невероятно быстрого рэпа. На создание этого видео у меня ушёл месяц, - говорится в подписи к ролику.

На записи музыкант сидит с попугаем на плече и держит в руке телефон с включённым секундомером, а в титрах к ролику фиксируется количество произнесённых рэпером слов. В конечном итоге за две минуты и три секунды их оказалось 1030.

Примечательно, что примерно на 300-м слове попугаю надоедает процесс и он решает улететь. В этот момент артист успевает выкрикнуть в его адрес "Куда ты подевался?", рискуя сорвать свой рекорд, а затем продолжает исполнять трек.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты