Четверо детей отравились угарным газом при пожаре в Астане

Их госпитализировали.

9 февраля в 21:12 на пульт "101" ДЧС Астаны поступило сообщение о пожаре в двухэтажном общежитии по ул. Ойыл в районе Байконур. Произошло возгорание домашних вещей и мебели на площади 10 кв.м, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Пожарными подразделениями пожар локализован в 21:52 и ликвидирован в 22:16.

В ходе тушения пожара эвакуированы десять человек и спасен один ребенок. С отравлением угарным газом госпитализированы в больницу четверо детей из одной семьи 2006, 2009, 2012 и 2013 годов рождения.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники ДЧС Астаны.

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