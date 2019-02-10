Три медали за день завоевали казахстанские тяжелоатлеты в Таиланде

Вчера копилка казахстанской сборной пополнилась золотой медалью.

В завершающий день международного чемпионата по тяжелой атлетике ЕГАТ, проходящего в Таиланде, копилка казахстанской сборной пополнилась двумя серебряными и одной бронзовой медалью, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на федерацию тяжелой атлетики РК.

Вчера казахстанская сборная получила золотую медаль. Нурлыбек Саменов поднял в сумме двоеборья 333 кг (153 кг в рывке и 180 кг в толчке).

А сегодня тяжелоатлеты Шайхидинов и Берсанов завоевали серебряные медали. Абубакаров занял третье место.

Ибрагим Берсанов принес в копилку сборной серебряную медаль с суммой двоеборья 372 кг (172 кг в рывке и 200 кг в толчке). На его счету также две малые серебряные медали в рывке и в толчке.

Уступив сопернику из Кыргызстана, Алихан Шайхидинов поднял в сумме двоеборья 325 кг (145 кг. в рывке и 180 кг в толчке) и завоевал второе место в весовой категории до 102 кг. Помимо этого, Алихан завоевал малую серебряную медаль в рывке и малую серебряную медаль в толчке.

Выступая в категории свыше 109 кг, тяжелоатлет Селимхан Абубакаров поднял в сумме двоеборья 370 кг (170 кг в рывке и 200 кг в толчке) и завоевал бронзовую медаль на данном чемпионате. На его счету также 2 малые бронзовые медали в рывке и в толчке.

С 7 по 10 февраля 2019 года в городе Чиангмай на севере Таиланда проходит международный чемпионат по тяжелой атлетике ЕГАТ, который является одним из квалификационных турниров для завоевания лицензии на Олимпийские игры Токио-2020.

"В чемпионате принимали участие несколько спортсменов, которые до этого не выезжали на международные соревнования, это был их первый международный старт, но ребята показали себя хорошо. Наша сборная заняла третье общекомандное место среди мужских команд", - доволен результатом главный тренер НСК РК Юрий Мельников.

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