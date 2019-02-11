О здоровьесберегающих технологиях рассказали в школе Павлодара

В Павлодаре примерно 15 инновационных школ, но все они делают упор на интеллектуальное развитие детей.

Чтобы воспитать здоровое поколение, принципы здорового и активного образа жизни необходимо прививать с детства. В Казахстане это понимают и начинают воспитывать полезные привычки и навыки с малых лет, в том числе в школах и детских садах.

В рамках проекта Минздрава РК "Денi сау ұлт – қуатты мемлекет!" мы расскажем о здоровьесберегающих технологиях на примере школы в Павлодаре.

Средней общеобразовательной профильной школой №41 с физкультурно-оздоровительной направленностью руководит Анар Солтанбекова. Здесь не понаслышке знают, что такое здоровый и активный образ жизни. Учебное заведение входит в Европейскую сеть ШСУЗ (школ, способствующих укреплению здоровья) и заняло Гран-при на областном конкурсе "Школа – территория здоровья".

– Анар Еркиновна, расскажите, чем вы отличаетесь от других школ города?

– В Павлодаре примерно 15 инновационных школ, но все они делают упор на интеллектуальное развитие детей, а наша – на физкультурно-оздоровительное. Причем без ущерба науке. Многие выпускники имеют очень хорошие знания по биологии и в дальнейшем связывают свою жизнь с медициной.

– Как давно предусмотрена такая направленность?

– Наша школа – ровесница независимости, в этом году ей исполняется 28 лет, и все эти годы физкультура в приоритете. Ее строили по особому проекту. Галерея соединяет трехэтажное здание школы со спорткомплексом, в котором находятся два бассейна: большой на 500 кубометров и маленький на 50 кубометров, три спортзала и профильные кабинеты.

– Кто может стать вашим учеником?

– В основном, у нас учатся дети из ближайших домов. Но много и тех, кто приезжают специально из других микрорайонов. Родители выбирают нашу школу из-за хорошей материальной базы и возможности детям вести здоровый образ жизни без дополнительных затрат. К примеру, абсолютно все наши дети с 1 по 11 классы плавают.

– Как строится работа по физическому развитию детей?

– В 1995 году в нашей школе проходил эксперимент – ввели третий час урока физкультуры в неделю. Таким образом, один раз можно проводить сдвоенный урок в бассейне, а третий час в неделю – в спортзале. Дети имеют возможность не только играть в футбол, баскетбол, волейбол, теннис, заниматься зимними видами спорта, но и тренируются на скалодроме. Их инструкторами являются руководитель региональной федерации альпинизма Марина Каримова и учитель физической культуры Оксана Лаврентьева.

– Расскажите о достижениях своих учеников?

– Областной департамент по ЧС проводит третий год уроки безопасности на воде, и наши дети завоевывают на этих соревнованиях призовые места. Есть награды в соревнованиях по баскетболу, туризму и теннису. Многие выпускники нашей школы стали кандидатами, мастерами спорта. Есть нынешние ученики, которыми можно гордиться. Например, наш семиклассник Иван Щепов, инвалид по зрению, с 1 класса занимается плаванием и регулярно участвует в городских, областных и республиканских соревнованиях, откуда привозит награды. Бывает на чемпионатах в России, где тоже завоевывает титулы.

– Кто вам помогает в вашей работе?

– После того, как должность координатора ЗОЖ в школе сократили, учителя биологии продолжают выполнять эти обязанности. А вообще работу по здоровьесбережению у нас ведет каждый преподаватель. Кроме того, мы давно и тесно сотрудничаем с поликлиникой, которая расположена в нашем микрорайоне, молодежным центром, детской стоматологией, ДЧС, Центром формирования ЗОЖ, наркоцентром. Они не только читают у нас лекции, но и приходят на практические занятия, которые очень нравятся детям.

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