Названа точная причина пожара, в котором погибли пятеро детей

Времянка в ту роковую ночь вспыхнула из-за нарушения пожарной безопасности при разделке дымохода.

В комитете по ЧС назвали точную причину трагедии в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Времянка в ту роковую ночь вспыхнула из-за нарушения пожарной безопасности при разделке дымохода. То есть, между ним и потолком не было даже расстояния. Неправильное крепление самой трубы привело к ужасному происшествию.

Печное отопление считается пережитком прошлого, но для многих это единственный способ не замерзнуть. Почему проверки служб ЧС не дают нужного результата, мог ли газоанализатор спасти маленьких детей и что делать, чтобы не стать жертвой внезапного пожара? На эти и другие вопросы ответил Жасулан Актаев - заместитель начальника Управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты.

"Причины пожара это нарушение правил пожарной безопасности при разделке дымохода. То есть не было отступки дымохода от потолочного перекрытия. И это повлияло при эксплуатации печи, возникновению пожара. Кровля загорелась и упала", - рассказал Актаев.

Спустя сутки после трагедии глава Комитета по ЧС сообщил, что сгоревший дом проверяли неделю назад. При этом Жасулан Актаев не рассказал, были ли выявлены нарушения при проведении профилактических мероприятий в данном доме. Он отметил, что очень часто хозяева жилых домов не запускают сотрудников по ЧС домой, бывает так, что разговор может состояться за калиткой. Жилой сектор не подлежит контролю со стороны органам гражданской защиты. Единственные меры для снижения количества пожаров в жилом секторе – это проведение профилактических мероприятий, подворовых обходов.

По словам Актаева, ежегодно в стране происходит около 15 тысяч пожаров. 70% пожаров приходится к жилому сектору.

"То есть это та линия, которая не подконтрольна нам. За 2018 год более 14 млн человек проинструктрированы с раздачей буклетов и памяток", - отметил спикер.

Несмотря на сомнения некоторых в эффективности таких мер, как профилактические работы и раздача листовок, Жасулан Актаев считает, что адресная профилактика это самый действенный и быстрый метод доведения до населения каких-либо информационных материалов.

"Есть необходимость формирования культуры безопасности у самих граждан вообще. Через всякие мессенджеры, соцсети распространяют наши ролики. Но у этих людей нет интернета, они не пользуются такими смартфонами. Поэтому до них не доходит", - отметил Актаев.

Если обратить внимание на статистику, то число погибших при пожарах выросло почти на 20% за последний год. Всего за месяц 2019-го погибли 116 человек.

"Да, хотел бы отметить, имеет место такая статистика. Но, тем не менее, нами принимается весь комплекс мер... ...Анализ пожаров за 2018 год показал, что у нас идет рост погибших на 19%. В основном люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Злоупотребляющие спиртными напитками, временно не работающие люди, которые проживают в жилищах, не приспособленных для жилья", - отметил Актаев.

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