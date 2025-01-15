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Происшествия

В Житикаре осудили мать пятерых детей, которые погибли в пожаре

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 20:30 Фото: Zakon.kz
Жительницу Костанайской области признали виновной в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к смерти по неосторожности ее пятерых детей. Подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась и просила не лишать ее свободы, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, старший сын подсудимой поджег в печи дрова, уголь и бытовой мусор, а также закинул в печь пластиковую бутылку с неустановленным содержимым, отчего пламя в печи вспыхнуло и перешло в пожар. В результате пожара пятеро детей скончались.

"Вина подсудимой по ч. 3 ст. 292 УК доказана ее признательными показаниями, показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и заключениями судебных экспертиз", – рассказали в пресс-службе областного суда.

Стоит отметить, что прокурор просил суд назначить женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Однако судья приговорил ее к пяти годам реального срока, но с отсрочкой из-за того, что у виновной есть несовершеннолетний ребенок.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка по Костанайской области Несибели Басенова рассказала детали трагедии, произошедшей в Житикаре. 11 октября 2024 года погибли в результате пожара пятеро детей.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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