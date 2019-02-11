Хронические гепатиты В и С выявили у работников салонов красоты в Астане

Прежде чем отправляться в салоны красоты или к частным мастерам, нужно удостовериться, что вы выбрали квалифицированного мастера и самое главное не с "букетом" опасных заболеваний.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал отдельные жалобы жительниц столицы, посетивших салоны красоты, и дал советы, как не получить грибковые и кожные заболевания, передает Zakon.kz.

Как отмечают в ДООЗ Астаны, сегодня рынок услуг, связанных с индустрией красоты и здоровья, ежедневно увеличивается. В интернете множество объявлений о курсах массажистов, косметологов, мастеров по татуажу, наращиванию ресниц, маникюра и педикюра. После "недельных" курсов учебы уже так называемые "случайные" специалисты начинают работать. Одни оказывают услуги в своей квартире, другие выезжают на дом к клиенту, третьи арендуют помещения (на остановках, рынках).

"При этом представительницы слабого пола не задумываются о том, какие риски их подстерегают. Болезни, которыми можно заразиться в салоне красоты или парикмахерских либо у "случайных" мастеров – это гепатиты, грибковые заболевания: дерматофития, лишай, онихомикоз поражении ногтей; герпес, ВИЧ-инфекция или обзавестись вшами. Следует отметить, что от этих болезней лечатся годами, а некоторые из них не поддаются лечению", - отметил Садвакас Байгабулов.

Он рекомендует при посещении салонов красоты и косметологических кабинетов обращать внимание на количество наборов профессиональных инструментов, наличие у косметолога лицензии, сертификаты на используемое оборудование и средства, порядок использования дезинфицирующих средств и стерилизаторов, наличие медицинской книжки и обследование на маркеры вирусных гепатитов В и С.

В большинстве случаев лицензию на медицинскую деятельность имеют только крупные центры косметологии. При этом, "специалисты", арендующие кабинеты для оказания косметологических услуг, работают не имея лицензии.

В 2018 году Департаментом охраны общественного здоровья Астаны выявлено 16 случаев с хроническим вирусным гепатитам В и С у работников салонов красоты и парикмахерских, расположенных в ТЦ "Аstana mall", ТД "Ажар", ТД "Артем" и ЖК "Акжайык", а также салонов красоты "Визит", "Рабига", "Золото", "Дина". Также зарегистрировано 47 случаев заболеваемости дермотофитией у жителей после посещений "прекрасных" заведений.

"В Астане парикмахерских и салонов красоты, оказывающих услуги без нарушения кожных и слизистых покровов, насчитывается более 500. Так как их деятельность носит уведомительный характер, они не подлежат проверке, а проверяются только в случае жалоб от жителей, но их единицы. В Департамент в 2018 году поступило три обращения на работу салонов красоты и парикмахерских (на качество краски для волос, на качество обработки инструментов). По выявленным нарушениям наложены штрафы на 129 620 тенге. Это SPA центр "Имбирь", салон красоты "Вeauty-Studio LM", парикмахерская по адресу ул. Иманова, 6", - сообщил глава ДООЗ Астаны.

Прежде чем отправляться в салоны красоты или к частным мастерам, нужно удостовериться, что вы выбрали квалифицированного мастера и самое главное не с "букетом" опасных заболеваний.

Ранее была распространена информация о том, что в алматинских салонах красоты были выявлены грибок, герпес, ВИЧ.

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